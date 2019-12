AL BANO CARRISI/ Il dolore per la morte di mamma Jolanda (55 passi nel sole)

Al Bano Carrisi ritorna a parlare della scomparsa della primogenita Ylenia, che manca da casa dal ’94. Anche se l’ex moglie Romina Power non ha mai voluto accettare una possibile tragedia, il cantautore ha sottolineato anche nella sua autobiografia di essere più sicuro che Ylenia sia morta dopo essersi gettata nelle acque del Mississippi. “Prima di aggiungere alla mia autobiografia la parte sulla scomparsa di mia figlia, ho bevuto fino a stordirmi. Poi ho chiamato il giornalista che ha collaborato alla stesura e ho dettato senza neppure rileggerlo”, ha scritto. Non è la prima volta che Al Bano sentenzia sulla morte della figlia, un fatto che ha dato più per certo in tanti anni, nonostante le ipotesi che Ylenia fosse ancora viva non sono mai mancate. In questi giorni, il Leone di Cellino sta elaborando inoltre un altro lutto, data la scomparsa dell’amatissima mamma Jolanda. “Sei riuscita a farmi piangere. Le lacrime le ho sempre mandate indietro, e Dio sa quante volte ho dovuto farlo, ma stavolta le lascio scorrere: sto invecchiando, forse”, ha scritto nella sua lettera, pubblicata dal settimanale Gente.

AL BANO CARRISI, LA MORTE DI MAMMA JOLANDA

Il triste evento risale allo scorso 10 dicembre, il giorno prima che la famiglia Carrisi si riunisse per accompagnare la matriarca fino al camposanto. “Ero stanco dentro. Invece ora che la nebbia del dolore dà un po’ di respiro all’anima, ritrovo la voglia di parlarti”, scrive ancora. Il grande rammarico per Al Bano è non essere stato presente al fianco della donna che gli ha dato la vita, dato che quel fatidico giorno si trovava in viaggio alla volta dell’Albania. “Devo sorridere, non devo piangere: ho avuto la fortuna di averti come madre. Sei stata il mio faro di onestà, semplicità, umiltà, ora sei la mia stella”, conclude. La scomparsa della primogenita è sempre stata fonte di sofferenza per Al Bano Carrisi. Ormai le lacrime non scendevano da tempo per la tragedia che ha lasciato la sua famiglia con il vuoto di Ylenia, ma riprendere in mano la sua autobiografia ha permesso al cantante di rispolverare quell’antico dolore.

LE PAROLE SULLA FIGLIA YLENIA

Oggi, sabato 28 dicembre 2019, Canale 5 trasmetterà la replica di 55 passi nel sole, in prima serata. Un concerto evento guidato dalla figlia Cristel Carrisi e in cui si parlerà anche di Ylenia. Nonostante le parole commosse della rampolla, Al Bano sfoggerà il suo sorriso più forte, destinando anche parole di conforto a Cristel, visibilmente commossa per via dell’ultimo filmato di famiglia in cui compare anche la sorella. “Ho visto esattamente quello che stava succedendo nella sua vita e giuro che ho fatto di tutto per sviare la legge del destino. Ho fatto tutto quello che c’era da fare per bloccare quella scia velenosa di quel destino che stava arrivando. Lì come padre ho perso. Mi è stata data una bella gioia quando è nata e un grande dolore da quando non c’è più”, ha detto Al Bano in occasione di È la mia vita, il docufilm che mette al centro la vita e la carriera del grande cantante pugliese. Il sorriso quindi è ciò che Al Bano ha deciso di mostrare al pubblico e di riservare anche ai suoi affetti più cari, nascondendo però quel grande tormento vissuto in privato, fra sé e nessun altro.



