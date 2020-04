Al Bano Carrisi/ “Loredana Lecciso? Ora siamo insieme ma non voglio gossip!”

Pubblicità

Al Bano Carrisi ha aperto la nuova puntata de La Vita in Diretta, con Lorella Cuccarini e Alberto Matano che hanno riproposto la sorpresa fatta dal cantante a tutte le persone ricoverate al Policlinico di Bari. Qualche giorno fa Al Bano ha infatti cantato per loro, poi ha salutato con le dovute precauzioni alcuni operatori sanitari. Carrisi ne ha poi parlato ai microfoni del programma pomeridiano di Rai1, in un collegamento durante il quale è stato impossibile non toccare anche il gossip degli ultimi giorni. “Noi ti vediamo solo soletto ma sappiamo che Cellino è più affollata che mai“ ha infatti esordito Matano, ricordando le dichiarazioni rilasciate da Al Bano in una recente intervista su Loredana Lecciso. Ed è infatti proprio a lei l’allusione del conduttore. Ma il cantante di Cellino San Marco taglia subito corto: “Mi raccomando niente gossip”, chiede.

Pubblicità

Al Bano Carrisi: “Loredana Lecciso? Non mi era mai successo di…”

Al Bano Carrisi a La Vita In Diretta si è dunque rifiutato di alimentare il gossip degli ultimi giorni. Ma Alberto Matano non si è arreso al primo no del cantante e ha invece insistito, chiedendogli ancora una volta chi ci fosse a fargli compagnia nella sua tenuta in questi giorni. E anche se il cantanto lo ha ammesso in una recente intervista, ha poi finito per ribadirlo anche a La Vita in diretta. Così, come riporta la NostraTv, ha dichiarato: “C’è Loredana, ci sono i miei due figli che per la prima volta vedo quotidianamente, a colazione, a pranzo e a cena, non mi era mai successo“. Parole, dunque, che confermano il riavvicinamento tra i due ex compagni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA