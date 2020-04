Al Bano canta Felicità al Policlinico di Bari/ Video: omaggio agli operatori sanitari

Pubblicità

Al Bano regala un pezzettino di Felicità ai pazienti e agli operatori sanitari del Policlinico di Bari. Il cantante di Cellino San Marco, come mostra un video pubblicato sulla pagina Instagram della struttura ospedaliera del capoluogo pugliese, si è recato all’esterno dell’Hi Hotel, la struttura che ospita medici e operatori sanitari che lavorano nel reparto Covid e che, da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria, non tornano a casa per scongiurare il rischio di contagiare altre persone, in particolare le persone della propria famiglia. Munito di mascherina, Al Bano ha regalato un momento di gioia a tutti coloro che stanno combattento in prima linea contro il Covid 19. L’iniziativa di Al Bano è stata particolarmente apprezzata dagli ospiti dell’Hi Hotel che, in coro, hanno a loro volta intonato “come un pensiero che sa di felicità”.

AL BANO CANTA PER GLI OPERATORI SANITARI DEL POLICLINICO DI BARI

Con un breve video pubblicato su Instagram, il Policlinico di Bari ha ringraziato Al Bano per il momento di gioia che ha regalato a medici ed operatori sanitari che stanno combattendo contro il coronavirus. “Al Bano improvvisa una canzone per medici e operatori sanitari impegnati nel covid Hospital del Policlinico. Per non esporre i propri cari al rischio contagio hanno scelto da alcune settimane di stare lontani dalle proprie famiglie e sono stati ospitati nell’Hi Hotel. Grazie!”, si legge nella didascalia che accompagna il filmato. Iniziativa apprezzata anche dal popolo dei social che applaudono il gesto dell’artista. “Grandissimo uomo”, “Vorrei trovarle le parole per descrivere la grande persona che è il nostro Maestro… Grazie di esistere”, “Grande Al Bano, bell’omaggio alla nostra Bari”, scrivono gli utenti.







