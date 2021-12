Al Bano Carrisi positivo al Covid/ Come sta? “Nessun sintomo”, salta Capodanno in tv

Il “maledetto Covid” ha colpito anche lui, Al Bano Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco, da sempre attento ad evitare il contagio, è stato colto in fallo risultando positivo al Coronavirus. La notizia è giunta oggi 29 dicembre ed è stata confermata dallo stesso cantante, raggiunto telefonicamente dal Corriere del Mezzogiorno. A causa della sua positività ovviamente Carrisi dovrà rinunciare necessariamente alla sua attesa presenza al Capodanno in musica, l’appuntamento di fine anno di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e con il quale si attenderà l’arrivo del 2022 con uno show dal Teatro Petruzzelli di Bari.

Spostato dalla piazza al teatro proprio per far fronte all’emergenza Covid, l’evento dovrà fare a meno del grande Al Bano, che al telefono ha commentato: “Sto bene, ma purtroppo non potrò esserci, mi dispiace moltissimo”. La scoperta è avvenuta dopo un tampone richiesto dalla produzione dello show che sarà trasmesso sulla rete ammiraglia di casa Mediaset.

Al Bano Carrisi è positivo al Covid

Al Bano Carrisi, dopo aver scoperto di avere il Covid, ha iniziato oggi il periodo di isolamento a casa. Ma come sta? A svelarlo è stato lo stesso cantante, che ha confessato: “Non ho sintomi, sto benissimo, quando l’ho scoperto non mi sembrava vero”. Da grande sostenitore della campagna vaccinale contro il Covid, Al Bano ha aggiunto: “non capisco i no-vax, questa è la terza guerra mondiale e abbiamo un unico nemico comune”.

Il grande ottimismo tuttavia non abbandona Al Bano che si è già prenotato per il prossimo Capodanno. Questa mattina, come fa sapere il Corriere del Mezzogiorno, sono stati prenotati i 1055 posti previsti per il Petruzzelli, che il cantante pugliese ha definito “uno dei teatri più belli del mondo”. Guardando al futuro, Al Bano ha aggiunto: “Lo farò l’anno prossimo”. E riferendosi all’odiato Covid ha aggiunto: “Per ora comanda lui ma io gli ho già preparato il funerale, manca solo la data di morte. Poi faremo festa per tre giorni e tre notti”.

