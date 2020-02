Al Bano Carrisi/ Un cuore diviso tra Romina Power e Loredena Lecciso

Al Bano Carrisi è ancora nei pensieri di Loredana Lecciso. Dopo aver vissuto alti e bassi, l’ex coppia ritorna insieme e a sorridere nelle magnifiche Tenute Al Bano. La foto che li ritrae quasi guancia a guancia è stata pubblicata dalla showgirl alcuni giorni fa: “Diecimila passi nel bosco”, scrive. Ed è impossibile non trovare un nesso con 55 passi nel Sole, il programma tv che il cantautore ha organizzato con l’ex moglie Romina Power e che è stato trasmesso lo scorso dicembre. Che sia una frecciata alla sua amica storica? “In questo 2020 si parlerà molto del fatto che io e Romina ci siamo sposati cinquanta anni fa. Per me quello con Romina è stato un grande amore e oggi c’è grande rispetto tra noi“, ha detto invece il Leone di Cellino San Marco a Dipiutv parlando del suo matrimonio con la Power e sul traguardo raggiunto dalla loro ex coppia. Oggi, martedì 4 febbraio, Al Bano Carrisi sarà inoltre presente al Festival di Sanremo 2020 al fianco di Romina Power, in qualità di super ospite della prima puntata. I due interpreteranno un duetto, grazie alle note del singolo Raccogli l’attimo. E’ stato l’artista a curare le musiche insieme ad A. Summa, mentre l’ex moglie ha pensato al testo in collaborazione con Cristiano Malgioglio che di recente ha parlato del duo a Sanremo.

Al Bano Carrisi, la partecipazione a Sanremo 2020 con Romina Power

Al Bano Carrisi aveva già parlato nelle scorse settimane della sua possibile partecipazione a Sanremo 2020. Non come cantante in gara, ma come super ospite. Anche se sarà lo stesso una grande emozione per lui calcare quelle stesse scene che, tanti anni fa, ha vissuto con Romina Power. In questa occasione tra l’altro la coppia non sarà da sola: al loro fianco ci sarà anche la figlia Romina Jr Carrisi. Quest’ultima ha confermato la sua presenza nelle ultime ore grazie ad una Storia di Instagram: “Malibu o Sanremo?”, scrive mostrando nella foto delle palme gigantesche. Ovviamente non si tratta di un mistero, visto che la notizia che il terzetto si sarebbe presentato alla città dei fiori è emerso già nei giorni scorsi. Visto che quest’anno l’ex coppia avrebbe festeggiato i 50 anni di matrimonio, i giornali sono già a caccia di tutti gli aneddoti che circondano il loro grande giorno, celebrato negli anni Settanta. “Credo che Al Bano e Romina, in fondo, non si siano mai lasciati. Furono le circostanze a farlo. Credo che quello tra Al Bano e Romina sia un rapporto che va oltre”, ha affermato Detto Mariano, il testimone di nozze dei due cantanti, a DipiuTV. Nella stessa intervista, l’amico ha anche rivelato che i due artisti si sono sposati anche grazie a lui. Un mese prima del matrimonio, Mariano infatti aveva notato che Romina aveva messo su qualche chilo, così Al Bano gli aveva rivelato che in realtà era in dolce attesa. “Perchè non vi sposate?”, ha detto quel giorno, “visto che andate così d’accordo”.

