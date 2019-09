Al Bano Carrisi/ Ylenia e la separazione con Romina Power i drammi della sua vita…

Al Bano Carrisi, da Ylenia a Romina Power…

La vita di Al Bano Carrisi è fatta di tanti e grandi successi così come di inevitabili drammi. Non solo la scomparsa della primogenita Ylenia, nata dal suo matrimonio con Romina Power, ma anche la fine della love story con quest’ultima. Per anni ha sperato che la sua compagna storica potesse ripensarci e non lasciarlo, anche se nel frattempo lei, decisa e combattiva, gli aveva già fatto recapitare la richiesta di separazione. Per Al Bano però rimaneva la speranza che non si procedesse mai con il divorzio, cosa che invece alla fine è accaduta. “Ho realizzato che la cosa strana era che mi stavo dividendo dalla donna che amavo”, ha detto al settimanale VOI. Ironia della sorte? In quel momento entrambi si trovavano di fronte a Giovanni Paolo II, per un incontro dedicato alle famiglie. Sono cambiate molte cose da quel momento, ma altre ancora sembrano destinate a rimanere immutate nel tempo. Lo dimostra il desiderio dei fan di rivedere di nuovo insieme Al Bano e Romina e la realizzazione di questo sogno, anche se per ora solo per motivi professionali. Fra i sogni intanto Carrisi annovera un altro ritorno al passato, magari un duetto con Adriano Celentano. I due si conoscono da decenni ed è proprio grazie al Clan del Molleggiato, ricorda il Giorno, che ha lanciato la sua fiorente carriera.

Al Bano Carrisi, È la vita mia: la possibilità di condurre il Festival svanita

Al Bano Carrisi ha visto sfumare la possibilità di condurre il Festival di Sanremo del prossimo anno, ma non ha esitato a contattare la Rai per chiedere di poter ottenere la guida della kermesse. Le cose poi sono andate in modo diverso, ma il Leone di Cellino San Marco ci ha sperato fino all’ultimo momento. Parla spesso della carriera Mister Carrisi, poche volte invece dei suoi dolori e delle crisi amorose. Nessun cenno al rapporto con Loredana Lecciso, la seconda donna che lo ha reso padre dopo Romina Power. E ancora di meno parla di Ylenia, la prima figlia scomparsa nel nulla in circostanze misteriose nel ’94. Oggi, 25 settembre 2019, Al Bano avrà modo di raccontarsi ed essere raccontato grazie al documentario E’ la mia vita, in onda nella prima serata di Canale 5. Un viaggio nei momenti più significativi della sua vita e carriera, con un titolo che già parla del cantante. Non riguarda infatti solo la canzone che ha pubblicato nel ’96 e presentata al Festival di Sanremo di quell’anno. Il collegamento è da ricercare nella dedica silenziosa fatta con quel brano, tutta diretta a Ylenia e il dramma di averla persa. “E quanto amore via con lei”, scrive infatti nel testo Al Bano, mentre parla di un senso ancora da capire, un silenzio che lacera l’anima e un freddo in grado di raggelare e impoverire tutto ciò che rimane.

