Al Bano cena con Romina senza Loredana Lecciso?/ Video Yari “distorsione prospettica”

Mentre l’estate si avvia lentamente verso il suo gran finale, il gossip non accenna a placarsi e ad essere presa di mira è stata anche la coppia formata da Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Nelle ultime ore si è vociferato sui social di un presunto “retroscena bomba” che vedrebbe una cena organizzata dal cantante di Cellino San Marco insieme all’ex moglie Romina Power e senza l’attuale compagna Loredana Lecciso. A smentire però il gossip ci ha pensato Francesco Fredella che su Libero Quotidiano parla senza mezzi termini di “fake news”. A dispetto di molti blog secondo i quali la Lecciso sarebbe stata la grande assente della rimpatriata alla quale avrebbe partecipato anche Mogol in quel di Cellino, Libero sarebbe invece entrato in possesso di un video fornito da una fonte anonima e che ribalterebbe l’intera faccenda. A lanciare l’indiscrezione parlando di “caos a Cellino” era stata la blogger Deianira Marzano su Piudonna.it, secondo la quale la Lecciso e la Power “non riuscirebbero a condividere nemmeno lo stesso tavolo quando a Cellino si trova un ospite importante come Mogol”. A ribadire la sua presunta assenza sarebbe stato anche un video del figlio di Al Bano e Romina, Yari Carrisi, che nelle sue Instagram Stories ha immortalato la serata evidenziando la presenza della madre ma senza riprendere Loredana, dando così l’impressione che fosse assente. “A quanto pare alla cena di cui Mogol era l’ospite di eccezione, Loredana non è stata proprio invitata mentre Albano si è presentato da solo”, scriveva Deianira.

AL BANO CARRISI A CENA CON ROMINA POWER SENZA LOREDANA LECCISO?

Ma cosa c’è di vero nella cena organizzata a Cellino? Nel video della serata di cui sarebbe entrato in possesso il giornalista Francesco Fredella sarebbe smentita categoricamente l’indiscrezione della blogger dal momento che, a quanto pare, alla rimpatriata con Al Bano e Romina Power c’era anche la compagna del cantante, Loredana Lecciso. Nonostante le Ig pubblicate da Yari, infatti, Loredana era invece presente alla serata con protagonista Mogol ed anzi, “era vicina ad Al Bano” come testimoniato dal video della fonte anonima: “l’Ig stories di Yari (figli di Carrisi e Power) può immortalare solo un istante della cena e non l’intera serata. Come qualcuno crede”, precisa Fredella, che parla piuttosto di una “distorsione prospettica” dal momento che dai video e dalle foto in suo possesso si vedrebbe invece perfettamente la presenza della Lecciso al fianco del compagno. E’ indubbio, invece, che i rapporti tra le due donne siano continuamente contraddistinti da alti e bassi. Nonostante le intenzioni di Loredana di essere pronta ad un avvicinamento con la ex del marito, quest’ultima ad oggi non avrebbe mai risposto affermativamente all’appello. Tra le altre certezze, anche la solidità del rapporto tra il cantante e la sua compagna dalla quale ha avuto due figli, Jasmine e Bido.





