Al Bano compie 79 anni: Romina Power gli fa gli auguri/ E Loredana Lecciso risponde…

Oggi, venerdì 20 maggio, è un giorno speciale per Al Bano Carrisi che compie 79 anni. Un compleanno importante per il cantante di Cellino San Marco che trascorrerà sicuramente la giornata con la sua famiglia, in primis con Loredana Lecciso con cui la relazione va avanti da anni e con i figli. Anche Romina Power, però, ha ricordato il compleanno dell’ex marito e, sul proprio profilo Instagram, gli ha voluto fare gli auguri utilizzando delle foto speciali tirate fuori dal cassetto dei ricordi.

“Tanti auguri, Albano! Che questo giorno del tuo compleanno ti porti tanta felicità!”, ha scritto Romina Power pubblicando vecchie foto del loro passato insieme. Un post tenero e dolce quello che ha voluto dedicare la Power all’ex marito che, poco dopo, ha ricevuto anche gli auguri di Loredana Lecciso.

Loredana Lecciso risponde a Romina Power

Dopo gli auguri di Romina Power, per Al Bano Carrisi sono arrivati anche gli auguri di Loredana Lecciso. “Auguri Al”, ha scritto la Lecciso pubblicando una foto in cui sono insieme, felici e sorridenti. Un botta e risposta, quello tra la Lecciso e la Power che restano due delle donne più importanti della sua vita. Dopo l’importante matrimonio con Romina coronato dalla nascita di quattro figli, Al Bano ha voltato pagina con la Lecciso con cui ha avuto altri due figli.

Accanto ad Al Bano, dunque, in questo giorno importante c’è la Lecciso con cui la storia va avanti da più di vent’anni. Da tempo, inoltre, si vocifera di un probabile matrimonio tra i due. Nozze che, tuttavia, non sono mai arrivate: ci sarà un colpo di scena nei prossimi mesi?

