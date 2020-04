Al Bano con Loredana Lecciso e Romina Power a Cellino/ Il Leone “Ma quale triangolo!”

Al Bano, Loredana Lecciso, Romina Power e i due figli, sono tutti sotto lo stesso tetto, precisamente presso la famosa tenuta di Cellino San Marco del leone. La notizia è divenuta di fatto pubblica dopo che la stessa cantante italo-americana aveva rivelato di aver appunto raggiungere Al Bano a Cellino, dopo la chiusura del programma Amici di Maria De Filippi. Subito si era scatenato il gossip su quanto stesse accadendo, Al Bano assieme alla sua compagna e alla sua ex, ma per fermare queste voci lo stesso cantante pugliese ha spiegato: “Non ne posso più – le parole ai microfoni dell’agenzia Adnkronos – Sono anni che mi rompono le scatole con questo triangolo. Chiariamo le cose una volta per tutte: io vivo qui con Loredana Lecciso. Romina ha una sua casa nella tenuta. E ognuno sta a casa sua rispettando le regole”.

AL BANO: “SIAMO ABITUATI DA ANNI ALLA FAMIGLIA ALLARGATA”

I tre non sarebbero quindi sotto lo stesso tetto, ma in due case separate seppur nella stessa tenuta. Niente “triangolo” quindi come aveva supposto, senza alcuna base per farlo, qualcuno, ma una semplice “convivenza” per l’emergenza coronavirus. “Ma siamo abituati da anni a ritrovarci da famiglia allargata. E in questo momento abbiamo pensieri più importanti del gossip”, ha aggiunto lo stesso Al Bano, facendo quindi capire come i rapporti all’interno del gruppo siano decisamente positivi, e anche Romina e Loredana evidentemente, nonostante qualche frecciatina via intervista, pare non si detestano come qualcuno potrebbe pensare. “Tra noi c’è qualcosa di magico – ha invece confessato la Lecciso in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo – prima ognuno era preso dai propri impegni, adesso il momento del pranzo è sacro, ci riuniamo a tavola e ci raccontiamo tutto. Prima ero più impulsiva – ha aggiunto e concluso – ora cerco di razionalizzare le cose e mi sento più tranquilla rispetto al passato. Adesso mi godo momenti di felicità insieme a lui”.



