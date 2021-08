Al Bano conduttore de La notte della taranta 2021/ Escluso da The Voice Senior…

Albano Carrisi non dovrebbe far parte della giuria di The Voice Senior che tornerà in onda in autunno con una nuova edizione dopo il successo ottenuto lo scorso anno. Confermati, in giuria, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino mentre non dovrebbero più esserci Al Bano che, nello show di Antonella Clerici, ha lavorato insieme alla figlia Jasmine. Al loro posto, infatti, dovrebbe esserci Orietta Berti. Nonostante la probabile esclusione dalla giuria di The Voice Senior, tuttavia, Al Bano tornerà presto in tv proprio sulle reti Rai.

Da sempre volto amatissimo e molto seguito dal pubblico, infatti, Al Bano sarà il protagonista di una prima serata Rai dedicata ad uno degli eventi più attesi dell’estate 2021 ovvero La notte della Taranta che attira in Puglia migliaia di persone per la musica e la tradizione legata all’evento.

Al Bano Carrisi conduttore de La notte della Taranta 2021 in onda il 4 settembre

Il 4 settembre, alle 22.30, Raiuno trasmetterà in differita La notte della Taranta 2021. A condurre l’evento sarà un rappresentante della Puglia, famoso in tutto il mondo, come Al Bano Carrisi. La notte della Taranta è un evento che si svolge ogni anno a Melpignano, in Puglia attirando migliaia di turisti. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, con tutte le misure di sicurezza del caso, La notte della Taranta dovrebbe svolgersi regolarmente concludendo così l’estate 2021.

Ad annunciare la presenza di Al Bano sul palco de La notte della Taranta 2021 è TvBlog. In passato, La notte della Taranta è stata condotta anche da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Quest’anno, invece, l’evento musicale pugliese avrà un suo rappresentante come padrone di casa.

