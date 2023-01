Al Bano, deluso da Amadeus a Sanremo 2023/ “Volevo andare come concorrente ma…”

Al Bano deluso dal suo ruolo a Sanremo 2023? Le sue parole

Alcune settimane fa, Amadeus ha annunciato Al Bano Carrisi, Gianni Morandi e Massimo Ranieri come ospiti speciali di Sanremo 2023. Il cantante di Cellino, ai microfoni di Diva e Donna, ha svelato di aver desiderato un altro ruolo per il suo ritorno sul palco dell’Ariston.

Al Bano puntualizza: “Io volevo andare come concorrente, poi Amadeus ha avuto l’idea di realizzare questo progetto di cui parliamo da tempo. Vabbè mi arrendo, faccio l’ospite anche stavolta. E sono felice di lavorare con due veri galantuomini, lo sottolineo“. Il cantante avrebbe voluto concorrere al Festival con un suo brano, invece per scelta di Amadeus, farà parte del trio di “Big” della musica italiana, con Morandi e Ranieri. In ogni caso, l’artista non disdegnerebbe il ruolo di co-conduttore se si presentasse l’occasione: “Se me lo proponessero non mi tirerei indietro. A me nella vita le cose capitano, nel bene e nel male”.

Com’è sua consuetudine, Amadeus ha annunciato al TG1 la partecipazione di Al Bano al Festival di Sanremo 2023, in qualità di super ospite, insieme a Massimo Ranieri e Gianni Morandi: “Durante questo mese di gennaio potremo vederci più spesso perché manca poco più di un mese all’inizio del festival e ci sono notizie importanti da annunciare. Avevo detto che tra gli ospiti ci sarebbero stati grandi cantanti italiani, e ho combinato un guaio”.

Nel video di annuncio, Al Bano prende la parola e dichiara: “Ad Amadeus, grazie per avermi invitato come unico super ospite nella seconda serata. Mi fa piacere anche per festeggiare i miei 4 volte 20 anni, tanta felicità”. Seguito da Ranieri che aggiunge scherzosamente: “Grazie Amadeus, sono felice di essere l’unico super ospite della serata di mercoledì”. Gianni Morandi conclude: “Grazie Ama per avermi voluto con te a condurre il Festival. Ma la mia gioia più grande è di essere anche l’unico super ospite della seconda serata del Festival”.

