Al Bano e Jasmine Carrisi/ Sostituiti da Orietta Berti a The Voice Senior?

Al Bano e Jasmine Carrisi insieme a The Voice Senior, il talent show musicale di successo condotto da Antonella Clerici e trasmesso in replica il sabato in prima serata su Rai1. Il cantante di Cellino San Marco non esclude un duetto con la figlia in futuro e proprio sulla carriera della primogenita nata dall’amore con Loredana Lecciso dalle pagine di SuperGuida Tv ha rivelato: “Jasmine è una ragazza che non ha bisogno di consigli per fortuna. Se la vede da sola, si arrangia da sola. Fa tutto da sola. Io le cose le so quando le fa“. Il cantante di Cellino di San Marco si è soffermato anche sulla prima edizione del talent show che l’ha visto nel ruolo di giudice proprio accanto alla figlia. Un’esperienza importante che ha ricordato così: “il bilancio è stato molto positivo e probabilmente parteciperemo anche alla seconda edizione del programma. Ci divertiamo insieme anche perché siamo due mondi diversi”. Invece, stando alle ultime indiscrezioni, sembra che i Carrisi non saranno presenti nella seconda edizione di The Voice Senior: secondo quanto rivelato da Tv Blog padre e figlia saranno sostituiti da Orietta Berti!

Al Bano e Jasmine Carrisi a The Voice Senior/ Il loro debutto tv divise i fan

Jasmine Carrisi nuovo singolo con Deny K: “mi è piaciuto subito”

In attesa del duetto col padre Al Bano Carrisi, Jasmine Carrisi è tornata sul mercato musicale con “Stikide”, il nuovo singolo frutto della collaborazione con Deny K. “Appena ho sentito il brano mi sono convinta subito” – ha raccontato la figlia d’arte a SuperGuidaTv Tv. Non solo, la figlia di Loredana Lecciso ha aggiunto – “mi è stato mandato questo brano e appena l’ho sentito mi è piaciuto subito. Ho deciso così di dare la mia voce ed è nata questa collaborazione. E’ un brano perfetto per l’estate, ritmato, ballabile”. La giovanissima di casa Carrisi ha anche rivelato di voler registrare un disco intero, ma di voler aspettare il momento giusto per farlo. Infine parlando del suo futuro ha rivelato che il suo obiettivo è solo la musica: “non mi è mai venuta voglia di partecipare ad un talent. Penso che il cognome che porto possa essere un ostacolo”.

