Al Bano e Jasmine Carrisi a The Voice Senior/ Il loro debutto tv divise i fan

Tornano da stasera su Rai 1 le puntate di The Voice Senior 2020, e con loro i quattro giudici Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Al Bano insieme a sua figlia Jasmine Carrisi. Dopo il grande successo riscosso lo scorso autunno, la Rai ha deciso di accompagnare i suoi telespettatori nei sabato sera di luglio con le cinque serate del talent show dedicato agli aspiranti cantanti over 60. Quella di questa sera è la prima, e vedrà tredici artisti affrontare le Blind Auditions, la fase che prevede l’esibizione davanti ai coach seduti di spalle a loro.

Alessandro Greco, fidanzato Jasmine Carrisi/ "Mi ha conquistata per la positività"

Al Bano e Jasmine Carrisi formano un unico giudice e si ritroveranno a dover essere d’accordo quando arriverà il momento di premere il pulsante I WANT YOU. Nonostante la figlia sia cresciuta con la musica leggera e abbia ascoltato tanto le canzoni del cantante di Cellino San Marco, oggi ha trovato una propria identità che definisce molto distante da quella di suo padre: “Mi affiderò molto ai suoi consigli perché i concorrenti saranno più vicini al suo genere. Mi influenzerà tanto quanto io influenzerò lui, secondo me”. Al Bano, invece, intervistato prima di intraprendere l’avventura di The Voice Senior, ha detto di non sapere quale sarà la voce che lo sorprenderà: “Vorrei avere una palla di cristallo. Ma la bellezza sta proprio nell’incognita”.

Al Bano: "Concerto per salvare faro Tremiti"/ "Bene prezioso, rendiamolo un museo"

Primo passo in tv per Jasmine Carrisi

Tra i figli di Al Bano, è sicuramente Jasmine Carrisi quella che sicuramente sta cercando di sfondare nel panorama artistico. Nel 2018 ha sfilato sul suo primo red carpet in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, apprezzatissima su Instagram è una tra le figlie d’arte più chiacchierate d’Italia. Per la sua carriera musicale ha pubblicato le canzoni “Ego“, caratterizzata da sonorità rap, e “Calamite“, dai ritmi latini e atmosfere tipiche anni Ottanta.

Jasmine Carrisi, però, si è anche dedicata alla recitazione entrando nel cast del film “La dama e l’ermellino” di Lorenzo Raveggi del 2019; nel quale interpreta Isabella d’Aragona, duchessa consorte di Milano. L’esperienza come coach a The Voice Senior, per lei, sarà una grande sfida trovandosi di fianco a colossi della musica italiana come Loredana Bertè e Gigi D’Alessio. Intanto Jasmine continua la sua attività artistica, sarà presente nel singolo “Stikide” di Deny K featuring Kiko El Crazy in arrivo lunedì 12 luglio.

Al Bano canta in chiesa e fa infuriare il Vescovo/ “Comportamento irrispettoso”

Jasmine Carrisi: “Con papà ho discusso sul titolo del mio brano”

Proprio in occasione della recente uscita della canzone “Calamite”, Jasmine Carrisi è stata intervistata dal magazine Nuovo a cui ha rivelato la reazione dei genitori quando hanno avuto modo di ascoltarla: “Con papà ho discusso sul titolo: io all’inizio avevo pensato ‘Verso Sud’ ma lui non era convinto perché non suonava bene. Alla fine gli ho dato retta“. La diciottenne figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha spiegato inoltre che quando il padre dice che lei non segue i suoi consigli non è vero e che quella “è la sua versione”.

Jasmine non nasconde che si fa aiutare anche dalla madre nel lavoro, rivelando che è decisamente molto più brava a organizzarle le giornate. Tornando all’avventura di The Voice Senior, incalzata dal giornalista che le ha chiesto se sarà nella giuria della prossima edizione (in arrivo a novembre su Rai 1), lei non nega che gradirebbe ripetere l’esperienza: “Mi ha insegnato tanto dal punto di vista televisivo e poi ho avuto modo di lavorare al fianco di veri colossi”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA