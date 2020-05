Al Bano e Loredana Lecciso, liti continue a Cellino/ “Carrisi senza pace, colpa…”

Pubblicità

Tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso è tornato il sereno. La coppia, dopo anni di separazione, è tornata insieme ed attualmente si trova nella tenuta del cantante a Cellino San Marco insieme ai figli Jasmine e Albano Junior. Nonostante la quarantena, nella tenuta dell’artista ci sono tantissime cose da fare e la Lecciso, per tenersi occupata, pare abbia riscoperto la bellezza di occuparsi della casa. I suoi hobby, però, sarebbero alla bade delle discussioni continue tra lei e Al Bano che comincerebbe ad essere insofferente nei confronti della voglia di Loredana Lecciso di darsi da fare all’interno della tenuta. Come fa sapere il settimanale Novella 2000, il bricolage a cui la Lecciso si dedicherebbe sarebbe la causa di alcune incomprensioni tra la Lecciso e Al Bano.

AL BANO CARRISI E LOREDANA LECCISO, LITI A CELLINO

La quarantena sta mettendo a dura prova anche Loredana Lecciso e Al Bano? La convivenza, 24 ore su 24 non è facile e così anche tra il cantante di Cellino San Marco e la compagna, le piccole liti sono all’ordine del giorno come fa sapere il settimanale Novella 2000. “Si dice che Al Bano Carrisi discuta spesso con la sua adorata Loredana Lecciso. Al centro delle discussioni, l’hobby della compagna: il, diciamo, bricolage. Passa il tempo a comprate viti, vernici e vari orpelli per fare lavori in casa. Praticamente, la Lecciso, s’inventa imbianchino, fabbro, idraulico e quant’altro e il cantante non ha pace“, fa sapere il noto magazine di gossip. Niente di grave, dunque, tra i due che si sono ritrovati da poco e che hanno così rimesso insieme la famiglia per la gioia dei fans e dei figli.



