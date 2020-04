Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi si sposano?/ “In famiglia si parla di matrimonio!”

Pubblicità

Non si ferma il gossip su Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi. Dopo la conferma del riavvicinamento data proprio dal cantante della showgirl, si è iniziato ad ipotizzare per loro un vero e proprio ritorno di fiamma. Nella recente intervista rilasciata a DiPiù, la Lecciso ha però voluto chiarire che “Non vorrei parlare di ritorno di fiamma”, eppure il settimanale Nuovo, nel numero in edicola questa settimana, dice ben altro. Sulla rivista infatti si legge: “In famiglia si comincia a parlare di matrimonio”. Una notizia che apre dunque inaspettati scenari che vanno, tuttavia, confermati visto che al momento si tratta di un semplice gossip. D’altronde alimentato proprio dalle ultime dichiarazioni fatte dalla Lecciso, che si è detta molto vicina a quello che fino a poco tempo fa era il suo ex.

Loredana Lecciso “innamorata”, Al Bano invece…

Loredana Lecciso, nel corso dell’intervista, ha infatti parlato del rapporto ritrovato con Al Bano Carrisi con termini di grande affetto e stima. “Ci siamo ritrovati, ma è stato come se mai i nostri veri sentimenti si fossero interrotti. – ha ammesso la showgirl, per poi aggiungere – È successo e basta, Albano del resto è l’unico uomo della mia vita, la nostra famiglia, i nostri figli sono il collante più grande, sono il centro del mio mondo”. E se la Lecciso parla d’amore, Al Bano è finito al centro dell’attenzione anche per un’altra vicenda e per nulla positiva: quella dell’intervento shock di suo figlio Yari contro Barbara D’Urso. Ecco cosa avrebbe detto in merito il cantante di Cellino San Marco.



