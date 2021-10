Al Bano e Oxana Lebedew, Ballando con le stelle/ I prossimi eliminati della puntata?

Al Bano e Oxana Lebedew, a rischio la loro permanenza a Ballando con le stelle 2021

Al Bano e Oxana Lebedew al momento stentano a Ballando con le stelle e oggi, 30 ottobre, proveranno a rialzare la testa e a convincere la giuria. Intanto settimana scorsa è stato di nuovo scontro tra la coppia formata da Al Bano e Oxana e il giudice Guillermo Mariotto. Il cantante incalza: “Se vieni in Puglia, non so che ti succede”. Dopo lo zero della prima puntata, ancora una volta Al Bano non riesce a convincere del tutto la giuria di Ballando. La coppia ha aperto l’esibizione mettendo in scena un piccolo sketch alla James Bond, per poi ballare un paso doble sulle note di “Nostalgia canaglia”. Più che ballare però Al Bano ha cantato, cosa che gli ha fatto sbagliare più di un passo nella coreografia. Fortunatamente, accanto a lui c’era una ballerina d’eccezione che, nonostante l’infortunio, ha illuminato il palco di Ballando. Al termine dell’esibizione, scherzi e risate davanti al banco della giuria. Al Bano ha intrattenuto con aneddoti e battute, ma alla fine tutti sembrano essere d’accordo: il concorrente non sa ballare ma è un vero artista, riempie la scena e fa spettacolo. Una vera e propria istituzione ed è una fortuna averlo nel programma.

Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Fabio Canino danno 5 all’esibizione di Al Bano. Selvaggia Lucarelli, invece, si sbilancia e regala un bel 10 dichiarando: “Alla fine anche una come me non ha più armi, perchè tu conquisti con ironia, furbizia”. Niente da fare per Mariotto, il quale prima sorride e si fa coinvolgere nel siparietto di Al Bano e poi vota 0. Il cantate di Cellino San Marco, però, non si fa buttare giù e si rivolge al pubblico, al quale dedica la sua canzone. La coppia conquista quindi 25 punti, ai quali si aggiungono altri 25 punti del tesoretto portato dal ballerino per una notte Vincenzo Salemme. Infatti, i 50 punti del tesoretto sono stati divisi tra Al Bano (per volere di Alberto Matano) e Fabio Galante (per volere di Rossella Erra). Il totale è di 50 punti e Al Bano si piazza al secondo posto nella classifica di fine puntata. Al Bano ha dichiarato di essere molto felice di far parte della trasmissione, per lui è un’opportunità per imparare nuove cose. “Io sono cantante, cantante e cantante. – ha detto – Adesso voglio ballare cantando”.

Pressione dopo l’infortunio di Oxana

La pressione era tanta dopo l’infortunio al piede di Oxana. Durante le prove per la prima puntata, infatti, la ballerina ha subito un infortunio al metatarso che l’ha costretta a ballare ancora una volta con una graffa che le tenesse insieme la frattura. Per lei non è stato sicuramente facile ballare un paso doble con il piede in quelle condizioni, ma la rende felice vedere la gioia negli occhi di Al Bano. I due hanno instaurato un bellissimo rapporto, per Oxana lavorare con il cantante è un vero privilegio. Nonostante i voti piuttosto bassi, Al Bano riesce a cavarsela e scala la classifica. Il pubblico, però, sembra non essere d’accordo e su i social network fioccano i commenti. In tanti sono contrari alla decisione presa da Matano, quei punti spettavano ad altre coppie. Addirittura c’è chi si schiera con Mariotto, commentando che lo 0 è stato un giusto voto data l’esibizione. Già la scorsa volta, in termini di voti social la coppia si era piazzata nella parte bassa della classifica. Sicuramente Al Bano dovrà impegnarsi un po’ di più se non vuole rischiare di essere eliminato sabato prossimo.

