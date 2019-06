AL BANO E ROMINA/ “Baudo campione di onestà e umanità” (Buon compleanno Pippo)

Ci saranno anche Al Bano e Romina Power alla grande festa televisiva “Buon compleanno Pippo” dedicata ai primi 60 anni di carriera ed 83 anni di vita dell’unico ed inimitabile Pippo Baudo! Venerdì 7 giugno 2019 in prima serata su Rai1 andrà in onda quella che si preannuncia una serata davvero imperdibile con la partecipazione di grandissimi artisti il cui successo è legato alla carriera di Pippo Baudo. Scoperte artistiche, ma anche donne di spettacolo che sono state lanciate dal grandissimo Pippo, a cui prima o poi sarà doveroso fargli una statua alla Rai! Tantissimi gli ospiti: da Lorella Cuccarini, Gigi D’Alessio, Ficarra e Picone, Fiorello, Giorgia, Michelle Hunziker, Jovanotti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Giancarlo Magalli, Laura Pausini e Anna Tatangelo. Naturalmente non potevano mancare anche Al Bano e Romina Power, due tra gli artisti più amati dal pubblico italiano e molto legati a Baudo.

Al Bano e gli auguri a Pippo Baudo

In occasione dell’83esimo compleanno di Pippo Baudo, Al Bano ha voluto inviargli un bellissimo messaggio di auguri. Per l’occasione il cantante di Cellino San Marco ha realizzato un video messaggio trasmesso in esclusiva durante una puntata di Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele. Nel video si vede ( e sente) Albano intonare un tanti auguri prima di rivolgere un bellissimo messaggio. “Augurissimi al mio amico Pippo che compie gli anni – dice Al Bano – Ho avuto il piacere, l’onore, la fortuna di incontrarlo, e per me è sempre stato una risorsa, un punto di rifermento, un faro nella vita”. Parole bellissime, quelle pronunciate da Al Bano Carrisi che su finale aggiunge “Pippo è stato e sempre sarà un campione di onestà, professionalità e umanità. Un abbraccio da parte mia, di quelli veri e sentiti”.

Al Bano: “Pippo Baudo una volta mi disse come vestirmi”

Al Bano è molto legato a Pippo Baudo. Non è una novità che Baudo è stato uno dei primi a credere nel talento di un giovanissimo ragazzo giunto dalla Puglia alla ricerca di una possibilità nel mondo dello spettacolo e della musica. E’ stato proprio il cantante a ricordare un aneddoto legato a Baudo: “la prima volta che andai a ‘Settevoci’ lo feci vestito in modo normale, da impiegato, operaio…. Nella seconda puntata Pippo mi disse ‘Non sarebbe giusto che ti vestissi un po’ da artista?’… Mi portarono in un negozio in via del Gesù a Milano e mi fecero indossare un vestito quasi ottocentesco, alla Schubert. Da lì nacque Al Bano, con gli occhialini e i nuovi vestiti”.



