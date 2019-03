Al Bano e l’amore con Romina Power/ “Anni indimenticabili, ma quella scelta…”

Al Bano Carrisi torna a parlare del lungo matrimonio con Romina Power, coronato dalla nascita di quattro figli, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi. Il cantante di Cellino San Marco è tornato indietro nel tempo fino agli anni in cui cominciò il suo amore con Romina, la figlia di due divi di Hollywood che si innamorò del contadino pugliese cambiando per lui totalmente la sua vita. “ È una storia che nasce da lontano: io, figlio di un contadino, negli anni d’oro dello spettacolo italiano sposo la figlia di un grande attore di Hollywood, Tyrone Power. Le confesso, e glielo giuro, che non sapevo chi fosse lei e lei non sapeva chi fossi io – ha raccontato Al Bano al noto settimanale- . Con Romina è stato un amore a prova di bomba. Quando ci unimmo in matrimonio, molti giornalisti scrissero che la stavo sposando per una notte d’amore sbagliata ”.

AL BANO E LA FINE DEL MATRIMONIO CON ROMINA POWER

Un amore che sembrava indistruttibile quello di Al Bano Carrisi e Romina Power anche se, inizialmente, qualcuno contribuì a diffondere cattivere sulla storia tra i due artisti. “ Scrissero queste parole parlando della nostra primogenita, Ylenia – ha ricordato – . Si permisero perfino di dire che il nostro matrimonio sarebbe durato un mese. Frasi vergognose che io e Romina abbiamo superato alla grande ”. Per anni, Al Bano e Romina formano la coppia più bella e amata del mondo dello spettacolo. Ad un certo punto del loro, comune percorso di vita, però, qualcosa si rompe e Romina decide di separarsi dall’uomo che ha amato per anni e che le ha donato quattro figli. Una decisione, quella della Power, che fece soffrire molto Carrisi. “ Sono stati anni bellissimi: incredibili e irripetibili” – ha spiegato Al Bano che, sulla separazione, ha poi concluso così –“L’ho rispettata, ho accettato le sue decisioni, le ho sopportate. Ma di punto in bianco mi sono ritrovato solo. Quella scelta di Romina ha cambiato la mia esistenza”.

