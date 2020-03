Al Bano e Romina Power/ Il web non apprezza:”Pure qui a rompere BASTA” (Amici 2020)

Al Bano e Romina protagonisti ad Amici 19 nel divertentissimo momento dedicato alla gara tra i prof. I due cantanti hanno infatti messo a disposizione degli insegnanti del talent di Maria De Filippi il loro brano più celebre, Felicità, esibendosi assieme a loro per una gara tutta da ridere. “Si tratta di cantare, semplicemente di cantare Felicità”, ha specificato la padrona di casa cercando di mettere tutti i prof a loro agio; ma a temere il loro giudizio è stato soprattutto Rudy Zerbi, che per avere la meglio ha cercato di giocare tutte le sue carte: “io ho tutti i tuoi dischi Al Bano – ha detto il prof nel corso della diretta – anche i tuoi Romina, aiutatemi”. A esibizione finita, però, Al Bano e Romina non hanno fatto sconti a nessuno, e se il primo ha preso in giro Timor, dicendogli: “hai cambiato canzone”, la seconda non ha perso l’occasione di evidenziare le carenze di Zerbi: “Bravi tutti meno uno”,

AL BANO E ROMINA: BOTTA E RISPOSTA AL VETRIOLO

Anche nella prima puntata di Amici 19, Al Bano e Romina non hanno potuto fare a meno di punzecchiarsi: la Power ha infatti sottolineato che il suo ex, contrariamente al solito, non aveva con sé l’accessorio che strategicamente gli ricopre l’addome, rompendo il ghiaccio con un: “Tu non hai dimenticato qualcosa stasera Al Bano? La sciarpetta copri pancia”. Il leone di Cellino San Marco, però, ha rispedito la battuta al mittente, stroncando ogni replica con un laconico: “L’ho lasciata a te”. Il divertente siparietto ha divertito il pubblico in sala, ma non è servito a conquistare i telespettatori suoi social che hanno riservato alla coppia un’accoglienza piuttosto fredda: “Ma Albano e Romina pure qui a rompere il c*** BASTA #Amici19”, “Al Bano e romina uguale prezzemolo, sono ovunque”, “Io ogni volta che vedo Albano e Romina ospiti in qualsiasi programma televisivo”, e ancora: “Dopo Sanremo sono PIENO di Albano e Romina #Amici19”

ROMINA POWER SUI SOCIAL: “DIVERTENTE”

A dispetto dei pareri collezionati su Twitter, Romina Power ha tracciato un breve bilancio della sua prima puntata come giudice di Amici 19, condividendo una piccola riflessione sul suo profilo ufficiatale: “Molto divertente far parte di “Amici” di Maria De Filippi!!”, ha detto l’ex moglie di Al Bano, che ha silenziosamente dato appuntamento alla seconda puntata di questa sera. Accompagna il messaggio, uno scatto che la immortala, assieme ad Al Bano, nel bel mezzo della serata, in un momento in cui entrambi, dal loro posto nel parterre, si lasciano travolgere dalle risate. Quali altre sorprese avranno in serbo per il loro pubblico Al Bano e Romina Power questa sera? Per il momento, sia sui social che sui canali ufficiali di Mediaset tutto tace. In arrivo nuovi, esilaranti botta e risposta?



