Al Bano jr, chi è il fratello di Jasmine Carrisi/ “Non mi reputo famoso, non sono molto televisivo”

Al Bano jr, chi è il fratello di Jasmine Carrisi e figlio di Al Bano e Loredana Lecciso

Caterina Balivo accoglierà Jasmine Carrisi nel salotto de La volta buona, nella nuova puntata del programma in onda oggi pomeriggio come sempre su Rai 1. Figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, la ragazza ha seguito le orme dei genitori affacciandosi negli ultimi anni al mondo dello spettacolo, della televisione e della musica, diventando prima attrice e debuttando poi come cantante. Discorso inverso invece per Al Bano jr, detto “Bido”, il secondo figlio nato dalla relazione tra la celebre coppia.

Il fratello di Jasmine Carrisi (lui è nato nel 2002, lei l’anno prima), è infatti totalmente estraneo al mondo dei riflettori. Piuttosto riservato nonostante la notorietà che ha investito la sua famiglia, il ragazzo preferisce restare lontano da quel mondo ed ha imboccato una strada professionale differente.

Al Bano jr, fratello di Jasmine Carrisi: “Non sono molto televisivo“

In una delle rare apparizioni televisive, nel salotto di Verissimo nel settembre 2021, Al Bano jr. aveva così parlato del rapporto con il padre Al Bano e in generale con i suoi genitori: “Abbiamo un rapporto abbastanza buono, con qualche incomprensione ogni tanto. Mi confido con entrambi, ma alcune cose tengo a tenerle per me, senza dovere contare per forza sui miei genitori. Non ho la vocazione per il mondo dello spettacolo, preferisco studiare e trovare un percorso diverso, alternativo”.

Il fratello di Jasmine Carrisi aveva poi ribadito di non avere una vocazione per il mondo della tv: “Mio padre mi ha insegnato a vivere sempre con i piedi per terra e io cerco sempre di avere un buon equilibrio. Non ho fatto niente per avere notorietà e nemmeno mi reputo famoso, termine che non mi si addice. In una conversazione normale non mi emoziono, ma le conversazioni tv cerco di evitarle, non sono molto televisivo”.











