Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi: i figli Jasmine e Bido/ “Sono uniti più che mai”

Loredana Lecciso e i figli Jasmine e Bido: la compagna di Al Bano Carrisi si sente un pò più sola da quando i suoi amati figli hanno deciso di lasciare casa. Si proprio così, i figli nati dall’amore con il cantante di Cellino San Marco hanno deciso di lasciare la Puglia per trasferirsi a Milano. Una scelta dettata da motivi di studio visto che entrambi i figli di Loredana Lecciso hanno scelto la capitale della moda come base per l’università. Per la Lecciso si apre così una nuova vita a due con il suo amato Al Bano. La coppia, dopo un lungo momento di crisi ed allontanamento, oggi è più felice che mai come ha rivelato una fonte vicino ad entrambi. Ad unirli sicuramente l’amore incondizionato per i figli con cui hanno un bellissimo rapporto.

Loredana Lecciso, compagna Al Bano/ Il suo 'no' al Gf Vip: "Ha declinato l'invito…"

“Sono uniti più che mai” – ha rivelato una fonte vicino alla coppia che poche settimana fa è tornata a far parlare di sè dopo una copertina-intervista pubblicata per il settimanale Oggi.

Loredana Lecciso: “pendolare per i suoi figli” e su Al Bano…

Anche se non sono civilmente sposati, Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso si amano più che mai con il cantante che ha precisato: “siamo sposati mentalmente”. Intanto Loredana ha fatto sapere che per amore dei figli è pronta a spostarsi su e giù dalla Puglia a Milano. “Farò la pendolare con Milano per andare dai miei figli” – ha detto la Lecciso. Intanto Romina Junior, la figlia nata dal matrimonio tra Al Bano e Romina Power, in una intervista ha smentito i chiacchiericci parlando di un bellissimo rapporto con i “fratellastri”.

Al Bano e Loredana Lecciso/ “21 anni d'amore, le difficoltà ci hanno unito di più”

“Sono i miei fratelli, li ho visti nascere. Ricordo che davo il latte a Jasmine e le cambiavo il pannolino mentre oggi lei ha 16 anni e andiamo in palestra insieme e parliamo di diete. Con lei e Al Bano Jr ridiamo tanto, hanno senso dell’umorismo” – ha detto Romina Carrisi Power a conferma che all’interno delle famiglie allargate è possibile andare tutti d’accordo.

LEGGI ANCHE:

ROMINA POWER E LOREDANA LECCISO, EX MOGLIE E COMPAGNA AL BANO/ “Basta sospetti!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA