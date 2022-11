Al Bano: “La rottura con Romina Power? Non ho fatto il terrone”/ “Per me fu un grande dolore per molti anni”

Al Bano Carrisi sulla fine del matrimonio con Romina Power: “Non ho fatto il terrone con lei”

Una lunga intervista quella rilasciata da Al Bano Carrisi ai Lunatici (Rai Radio 2), durante la quale il cantante di Cellino San Marco è tornato a parlare della sua ex moglie Romina Power, soffermandosi sulla loro rottura. Al Bano ha ammesso che quello fu per lui un periodo molto difficile che cercò però di affrontare in modo tranquillo.

“Arrivano degli appuntamenti col destino e devi saperli affrontare. Bisogna farlo con garbo, intelligenza, sensibilità. Per me fu un tuffo nel mare del dolore per parecchi anni“, ha confidato Carrisi. Poi ha chiarito di non essere stato brusco nei confronti della sua ex moglie: “Però non ho fatto né il terrone, né il pugliese, né il sudista”.

Al Bano Carrisi: “Anni di dolore dopo la separazione”

Al Bano è allora entrato nello specifico, raccontando nel dettaglio quei momenti: “Dissi a Romina che se questa era la sua decisione doveva andare e le augurai la migliore fortuna. Lei sentì il bisogno di tornare in America. Bisogna saperle affrontare le cose. E di cose ne ho affrontate tante nella mia esistenza”.

La fine di un matrimonio non è mai una cosa facile e anche Al Bano ha raccontato di aver vissuto anni di grande dolore, dai quali ha comunque cercato di trarre un insegnamento: “Tutto arriva, ma tutto passa. Questa è una grande verità. È chiaro che un abbandono, la fine di un amore, è una cosa drammatica. Ma dobbiamo saperla affrontare”. Oggi il cantante, archiviata la storia con Romina Power (che di recente ha svelato di stare male), è felice al fianco di Loredana Lecciso, compagna dalla quale ha avuto altri due figli: Albano Carrisi Jr. e Jasmine Carrisi.

