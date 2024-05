Al Bano perché non c’è nella puntata di oggi di Io Canto Family 2024?/ Figlia Jasmine Carrisi al suo posto

Io Canto Family 2024, Al Bano perché non c’è: impegni lavorativi

Manca poco all’inizio della 2a puntata di Io Canto Family 2024, show condotto da Michelle Hunziker che vede in giuria Fabio Rovazzi, Orietta Berti, Claudio Amendola ed Al Bano. Tuttavia nella puntata di questa sera, lunedì 27 maggio 2024, Al Bano non c’è, perché? Non si hanno molte informazioni in merito, ma quel che è certo è che il cantante di Cellino San Marco ha degli impegni lavorativi.

Albano stecca l'Inno di Mameli, la figlia Romina Carrisi sbotta/ "Voglio sentire voi cantare davanti..."

Nulla di grave dunque, Al Bano non c’è a Io Canto Family a causa di impegni presi precedentemente. Non è la prima volta in realtà che l’artista si assenta e salta una puntata dello show di Canale 5. Quest’inverno era tra i giurati di Io Canto Generation, spin off dello show di Michelle Hunziker condotto da Gerry Scotti. La giuria era la stessa ad eccezione di Fabio Rovazzi, chiamato per sostituire in giuria la Hunziker che nel frattempo a sua volta si è spostata alla conduzione al posto di Gerry Scotti. Tornando ad Al Bano, ha saltato una puntata (esattamente quella del 6 dicembre 2023) perché impegnato in concerto.

Video, Al Bano: l'Inno di Mameli in Coppa Italia è virale/ Feroci critiche social: "Imbarazzante"

Perché Al Bano non c’è a Io Canto Family 2024: al suo posto tra i giudici la figlia Jasmine Carrisi

Al Bano non c’è nella 2a puntata di Io Canto Family perché alle prese con altri impegni e verrà sostituito dalla figlia Jasmine Carrisi. Tutto resta in famiglia, dunque, anche perché la giovane, poco più che ventenne, ha tutte le carte in tavola e la determinazione necessaria per seguire le orme del padre. Non solo infatti ha iniziato una carriera nel mondo della musica, con collaborazioni importanti come con Clementino, ma ha anche collezionato alcune esperienze televisive. Proprio al fianco del padre è stata tra i coach di The Voice Senior in una scorsa stagione. I format sono molto simili del resto, entrambi hanno al centro la musica e la passione per essa di gente comune, grande e piccola.











© RIPRODUZIONE RISERVATA