Io canto family 2024, 2a puntata/ Diretta, concorrenti, coach e giudici

Io canto Family 2024, anticipazioni e diretta seconda puntata 27 maggio 2024

Michelle Hunziker questa sera, lunedì 27 maggio, torna in onda con la 2a puntata di Io Canto Family 2024, spin off del noto Io Canto nel quale i giovani talenti non si esibiscono da soli ma accompagnati da familiari, amici o in generale persone molto importanti per loro. A votare e giudicare i giovani talenti c’è una giuria composta da volti celebri Al Bano (che questa sera, assente per impegni lavorativi, verrà sostituito dalla figlia Jasmine Carrisi), Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi. Giuria che con i suoi voti decreterà il vincitore di puntata, la classifica e la coppia di talenti che rischia l’eliminazione.

Ad aiutare e consigliare i giovani talenti ed i loro familiari ci sono sei coach d’eccezione: Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Benedetta Caretta e Cristina Scuccia. Alla fine della 1a puntata ultima in classifica si è posizionata proprio quest’ultima ed una sua coppia, quella formata dalla piccola Irene e da papà Maurizio, è stata eliminata. Chi vincerà la puntata di questa sera, invece, e chi al contrario sarà eliminata?

Io Canto Family 2024, chi sono i concorrenti in gara: come funziona il format

Nel corso della prima puntata di Io Canto Family 2024 i giovani talenti, tutti di età compresa tra i 10 e 15 anni, si sono esibiti davanti ai quattro giudici e non sono mancati momenti di emozione e commozione non solo per le loro straordinarie esibizioni ma anche per le storie d’affetto e amore narrate dai protagonisti. Al termine della puntata è stata stilata una classifica che ha visto in vetta Iva Zanicchi ed all’ultimo posto, come suddetto, Cristina Scuccia che ha perso una coppia di concorrenti.

E nel dettaglio i concorrenti dello show condotto da Michelle Hunziker sono: per la squadra di Iva Zanicchi Alessandro Bruco con il nonno Antonio e Giulia Ghirlanda con la mamma Alessandra. Nel team di Benedetta Caretta fanno parte Aurora Cavese con la mamma Daniela e Diletta Genovese con il papà Marco. Si passa poi a Fausto Leali ed i suoi talenti, Chiara Orlando con il papà Michele e Daniel Musa con sua mamma Giorgia. Mietta ha nel team Carlotta D’Amico e la mamma Erika e Marika Graziano con il papà Alessandro. Anna Tatangelo è la caposquadra di Grace Cuomo e sua mamma Joanna e Sara Gugliotta con il padre Davide. Infine Cristina Scuccia ha in squadra Sofia Pighi e suo padre Cristian. I talenti si sfideranno a colpi di esibizioni per aggiudicarsi la vittoria.

Come vedere in diretta streaming Io Canto Family

La seconda puntata di Io Canto Family 2024 sarà trasmessa oggi, in prima serata, su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa. Lo show potrà essere seguito anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, contemporaneamente alla diretta televisiva ed alla fine della messa in onda tutte le puntate saranno disponibili nel catalogo del sito. Gli occhi sono puntati anche sugli ascolti. La prima puntata ha totalizzato solo ha totalizzato 2.491.000, 16.93%, riuscirà ad incuriosire maggiormente?











