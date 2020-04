Al Bano: “Romina Jr bloccata a Ibiza”/ “Sta bene e aspetta di rientrare in Italia”

Pubblicità

Romina Junior Carrisi bloccata ad Ibiza. A rivelarlo è il padre Al Bano che, ai microfoni dell’Adnkronos, parlando del particolare momento che sta vivendo il mondo, ha confermato che la figlia si trova ancora sull’isola spagnola. “Romina jr. si trova bloccata ad Ibiza, sta bene e aspetta di rientrare in Italia”, ha spiegato il cantante di Cellino San Marco che, invece, sta trascorrendo la quarantena a Cellino San Marco con Loredana Lecciso con cui è tornato a formare ufficialmente una coppia e i figli nati dalla storia con quest’ultima, Jasmine e Albano Junior. A svelare di essere bloccata ad Ibiza era stata la stessa Romina Jr. che, partita per un weekend di piacere, non è più riuscita a tornare in Italia per l’emergenza coronavirus. “Doveva essere un weekend lungo e si è trasformato in una dolce quarantena”, ha scritto su Instagram la stessa Romina.

AL BANO: “OTTIMI RAPPORTI CON ROMINA POWER”

Tornato il sereno con Loredana Lecciso, Al Bano è riuscito a ricostruire anche un rapporto sereno con l’ex moglie Romina Power con cui continua tranquillamente a lavorare. Tra loro, infatti, non c’è alcun tipo di problema come ha ribadito Al Bano all’Adnkronos. “Non ho mai detto – ha spiegato Albano – che ‘manteniamo le distanze’. Con lei ho ottimi rapporti e lavoriamo insieme da anni. Ora è qui a Cellino nella sua casa. Qui c’è anche nostro figlio Yari mentre Cristèl sta a Zagabria con la sua famiglia ma la sentiamo tutti i giorni via Skype”, ha aggiunto Al Bano che ha sempre messo la famiglia al primo posto tenendo uniti tutti i suoi figli.



