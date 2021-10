Al Bano si ritira e viene attaccato sui social “Ha dei concerti in Polonia”/ Qual è la verità?

Al Bano ha deciso di ritirarsi nell’ultima puntata di “Ballando con le stelle”. Il cantante ha giustificato questa sua scelta come un atto di generosità nei confronti della sua insegnante Oxana Lebedew che da tre puntate si esibisce con un tutore al piede: “Mi ritiro perché vorrei che lei andasse a farsi guarire perché altrimenti rischia di perdere una eccezionale carriera. Questo è il mio punto di vista. Ed io ci sto a bloccarmi a favore della sua salute e della sua arte. Non voglio sentirmi responsabile di niente. Mi prendo la responsabilità di andarmene via per lei”. Milly Carlucci ha poi spiegato che Albano potrà tentare di rientrare in gioco tra qualche settimana con il ripescaggio. Un finale inaspettato per Milly Carlucci che chiosa: “Un finale che non mi sarei mai aspettata, che dire… siamo nelle mani degli ortopedici”.

In realtà, il ritiro di Al Bano ha insospettito i telespettatori. Oggi Davide Maggio ha pubblicato sui social un post in cui si intuisce chiaramente che dietro l’atto di generosità di Albano si nasconde altro. Infatti, il cantante sarà impegnato in dei concerti in Polonia. Albano in coppia con Romina Power dovranno esibirsi a Katowice il prossimo 4 novembre. In effetti, Milly Carlucci al momento dell’annuncio di Albano ha incassato il colpo senza proferire una parola come se fosse preparata.

Dopo la puntata di “Ballando con le stelle”, i telespettatori si sono riversati sui social per commentare il ritiro choc di Al Bano. In molti l’hanno definita una vera pagliacciata giudicando anche disonesto il modo di comportarsi della conduttrice Milly Carlucci. Un altro utente ha fatto notare poi che oltre al 5 novembre, il cantante dovrà esibirsi in Polonia anche nei giorni seguenti. La sua presenza in Polonia è attesa dal 5 al 15 novembre. Sui social, un utente scrive: “Sì generosissimo Albano a ritirarsi per amore della sua ballerina peccato che aveva già dei concerti in programma e non voleva perdere tempo a Ballando”. A questo punto però il sospetto si fa più insistente. E se Oxana non si fosse fatta davvero male? Se l’infortunio fosse stato inventato per dare ad Albano una giustificazione per spiegare solo la sua lunga assenza dal programma? Non resta che attendere i prossimi sviluppi. Dopo il caso Mietta, spunta un altro fuori programma. A “Ballando con le stelle” non ci si annoia.

