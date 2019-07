Yari Carrisi, figlio Al Bano e Romina/ Tra India e Puglia, caos su dj set in ospedale

Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power, era anche lui presente sul palcoscenico dell’Arena di Verona, in occasione dello show andato in scena il 29 maggio 2015 ed in onda oggi in replica nella prima serata di Raiuno. Di recente, il figlio 46enne della coppia, nonché il secondo dopo Ylenia, è tornato a far parlare di sè, nonostante sia poco incline al gossip. Il motivo è stato il ricovero della madre Romina, al quale è seguita l’operazione d’urgenza al ginocchio che tanto ha fatto preoccupare i fan. Al suo fianco, oltre alle figlie Romina Jr e Cristel anche Yari. Nonostante l’uomo sia spesso in viaggio, questa volta non poteva fare ritorno in Italia per una visita d’obbligo all’amata madre e per l’occasione ha improvvisato qualcosa di veramente insolito ovvero un vero e proprio dj set in ospedale nel tentativo di allietare la madre e rallegrare l’intero ambiente. Se però per mamma Romina quella si era rivelata una bella occasione per tornare a sorridere, al punto da aver postato il video sui suoi social, le polemiche nei confronti di Yari non erano mancate, lamentando il trattamento “privilegiato” a loro riservato. Commenti tuttavia rimossi dalla pagina dove è stato dato spazio solo alle parole positive nei confronti di Romina e del figlio.

YARI CARRISI, FIGLIO AL BANO E ROMINA: DIVISO TRA INDIA E PUGLIA

Yari Carrisi sui social ha modo di esprimere tutta la sua vena artistica, ereditata proprio dai suoi celebri genitori. Circa un mese fa, lo scorso 17 giugno, il 46enne si trovava nella sua amata Puglia, precisamente nelle Tenute Albano Carrisi. Una foto del posto è stata accompagnata su Instagram da alcuni suoi pensieri profondi, particolarmente apprezzati dai suoi follower che hanno intravisto nelle sue parole la presenza di una musa ispiratrice importante quanto misteriosa. E tra i suoi scatti artistici c’è spazio non solo per quel pezzo di terra nel profondo Sud d’Italia che gli ha dato i natali ma anche l’india ed il Wisconsin, dove trascorre del tempo con la zia Taryn Power, sorella di mamma Romina. Animo libero ed esploratore, Yari ha sempre coltivato un rapporto molto stretto con la Madre Terra, cercando anche nei suoi viaggi i luoghi più isolati nei quali ritrovare risposte e raccontare i luoghi visitati attraverso i suoi social. Sempre distante dal gossip, considerato un personaggio molto discreto e refrattario al pettegolezzo, Yari è anche un protagonista seppur silenzioso del panorama musicale internazione.

