Al di là del fiume/ Su Rete 4 il film con Audie Murphy

Al di là del fiume è un film del 1954 di genere western, che andrà in onda su Rete 4 il 16 ottobre alle ore 16.40. L’opera televisiva è stata diretta da Nathan Juran e la sceneggiatura curata da John K. Butler e Lawrence Roman.

Il film è stato prodotto da Melville Tucker per la casa di produzione Universal Internation Pictures. La fotografia è stata realizzata da Harold Lipstein, il montaggio da Virgil W. Vogel, la scenografia da Bernard Herzbrun, Richard H. Riede, mentre le musiche sono state scelte da Henry Mancini, Herman Stein. Tra gli attori principali che compongono il cast ci sono Audie Murphy (Gary Brannon), Walter Brennan (Sam Brannon), Lyle Bettger (Frank Walker), Lisa Gaye (Jennie Marlowe), Hugh O’Brian(Morgan), Mara Corday (Sue Randolph) e Jay Silverheels (Taos).

Questo film è caratterizzato da varie tipologie di distribuzione: come titolo originale aveva Drum Across the River e fu girato negli studios della Universal Studios negli Stati Uniti nel Giugno 1954.

Narra le peripezie di un gruppo di uomini che vivono in un periodo pieno di ostacoli del West, dove le città sono fuori portata rispetto al comfort del mondo moderno, uno dei motivi per cui le città diventavano deserte. Tra le uscite internazionali ci sono quelle in Austria nel Gennaio 1955, in Germania Ovest, in Svezia, in Francia nel Giugno del 1956, in Portogallo nel Gennaio 1957 e in Danimarca 4 anni dopo, in Belgio, in Grecia, in Brasile e in Italia.

Al di là del fiume, la trama del film

Al di là del fiume è ambientato a Crown City, una cittadina destinata a divenire fantasma. Dei cercatori d’oro di questa città si spingono verso la terra degli indiani Ute alla ricerca di giacimenti. Si tratta dello scopo della spedizione, e per questo un uomo di nome Gary Brannon rientra nella missione.

Egli odia gli indiani, ma il crudele imprenditore Frank Walker vuole provocare una guerra contro i nativi americani, così che lui possa speculare sulla vendita di armi e arricchirsi, al contrario Gary e il padre vogliono la pace senza che ci siano guerre inutili.

Inizia da qui il conflitto con gli indiani e il ricatto sulla speculazione attuato da Walker a capo dei cattivi finalizzato dalla loro avidità che semina confusione tra le tribù indiane. Il film si conclude con la rivincita dei buoni, che riprenderanno il controllo dei propri territori e della pace grazie ad un gruppo di coraggiosi, che hanno fatto il possibile per ostacolare i piani malvagi di Walker per poter trovare l’oro sufficiente per vivere senza una guerra.











