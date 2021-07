Al lupo! Al Lupo!/ Su Canale 5 il film con Carlo Verdone e Francesca Neri

Al lupo! Al Lupo! va in onda oggi, 1 luglio 2021, su Rete 4 a partire dalle ore 16.40. Il film è del 1992, diretto e interpretato da Carlo Verdone, nel cast ci sono Francesca Neri e Sergio Rubini. Nel film Verdone ha curato il soggetto e la sceneggiatura, è distribuito da Mario Cecchi Gori e Vittorio Cecchi Gori e distribuito da Penta Film. Le musiche sono di Manuel De Sica, fratello maggiore di Christian De Sica e compositore di colonne sonore per alcuni film dei registi: Carlo Vanzina, Neri Parenti e Enrico Oldoini. Nel film recita una piccola parte anche Maria Mercader, moglie di Vittorio De Sica e madre di Christian De Sica: questa è la sua ultima apparizione cinematografica perché muore nel 2011. Christian De Sica compare in una piccola parte di pochi secondi, interpreta un ballerino che si esibisce nella discoteca di Gregorio.

Al lupo! Al Lupo!, la trama

E ora leggiamo la trama di Al lupo! Al Lupo!. Vanni Sagonà (Sergio Rubini) è un famoso pianista, mentre si sta esibendo si accorge che tra il pubblico è assente suo padre Mario (Barry Morse) poeta e scultore, molto strano perché fino a quel giorno non aveva mai perso un’esibizione del figlio. Finito il concerto Vanni va a casa di suo padre per accertarsi che non gli sia successo niente, invece con grande sorpresa trova l’appartamento vuoto, guardando in giro si accorge che mancano le chiavi delle due case che possiedono in campagna e al mare. Vanni non sa guidare, così chiede a sua sorella Livia (Francesca Neri) di accompagnarlo nelle due abitazioni. Livia in piena crisi con il marito decide di assecondare la richiesta del fratello pur di non accompagnare il marito a Parigi.

Quando raggiungono la villa in campagna trovano l’altro fratello Gregorio (Carlo Verdone), ex musicista, che per mantenersi ha scelto di fare il DJ e di utilizzare la sontuosa casa come location dove organizzare la sue serate musicali. L’uomo confessa di aver visto il padre qualche giorno prima: l’anziano non aveva parlato, si era limitato a lasciare la giacca su una sedia. I fratelli controllano le tasche e trovano un invito a ritirare un premio a Siena. A questo punto non resta che raggiungerlo sperando di trovarlo lì. Si mettono in viaggio e mentre percorrono la Toscana hanno modo di confrontarsi mettendo a nudo se stessi, così emergono personalità distinte: Livia è volubile, Vanni egoista e Gregorio troppo facilone. Riusciranno malgrado tutto ritrovare il padre?

