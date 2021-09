AL POSTO TUO/ Sui Rai 1 il film con Argentero che non ha conquistato la critica

La colonna sonora di Al posto tuo comprende cover di brani famosi di Marvin Gaye. Pur avendo incassato molto al botteghino, la pellicola non suscita il parere favorevole della critica. Gli attori non si esprimono al meglio e nonostante affronti una tematica molto in voga anche in tv ( i reality cambio moglie, cambio casa) non riesce nell’intento di catturare l’interesse necessario. I due protagonisti non approfittano del cambiamento per trarne vantaggio, ma al contrario si lasciano andare a momenti di nostalgia poco credibili. vede nel cast anche Angela Melillo seppur nel piccolo ruolo di Alba. Nata a Roma il 20 giugno del 1967 è una showgirl amatissima oltre che attrice e ballerina. Il suo debutto come ballerina in tv è arrivato nel 1989 quando ha debuttato in Cocco su Rai 2. L’abbiamo vista poi in Il grande gioco del Mercante in fiera su Tmc nel 1996. Nella scorsa edizione è stata tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi. Nel 2004 vinse l’altro reality show La Talpa.

Al posto tuo, film diretto da Max Croci

Al posto tuo va in onda a partire dalle 21,30 oggi, 3 settembre 2021, su Rai 1. È una commedia italiana diretta da Max Croci nel 2016. Gli interpreti sono Ambra Angiolini, Luca Argentero, Stefano Fresi, Serena Rossi, Fioretta Mari. Ambra Angiolini, Luca Argentero e Serena Rossi hanno recitato insieme nel film Brave ragazze, un film del 2019. Luca Argentero e Ambra Angiolini hanno fatto parte del cast del fortunato film di Ferzan Ozpetek Saturno contro, pellicola del 2007. Stefano Fresi e Luca Argentero hanno recitato insieme in Noi e la Giulia nel 2015.

Al posto tuo, trama

La storia del film Al posto tuo si incentra su un importante quesito: cosa fareste se vi chiedessero di cambiare la propria vita con quella di un estraneo per una settimana, rischiando anche di mettere in gioco il posto di lavoro? La sfida viene accettata da due creativi che lavorano per due ditte che sono state assorbite da una grande azienda leader nel settore dei bagni.

Il primo, Luca interpretato da Luca Argentero, è un tipo sempre alla moda, attento alle nuove tecnologie e sempre alla conquista di donne, il secondo Rocco, interpretato da Stefano Fresi è un padre di famiglia molto all’antica. Due personalità molto diverse, che per circostanze particolari si ritrovano a confrontarsi.

Luca è single per sua scelta, mentre Rocco è sposato con Claudia, Ambra Angiolini, vive in una bella casa in campagna, ha tre figli ed è sempre attento alla dieta. Ciò che li accomuna è il lavoro, infatti, entrambi sono direttori creativi di due aziende specializzate nelle ceramiche e nei sanitari che stanno per effettuare una fusione. La loro sfida consiste nel cercare di conquistare l’unico posto da responsabile nella nuova società. Cercheranno entrambi di carpire segreti e abitudini dell’altro per ottenere un vantaggio personale ai fini della sfida.

Video, il trailer del film “Al posto tuo”

