Al posto tuo/ Su Rai 1 il film con Luca Argentero

Al posto tuo, film di Rai 1 diretto da Max Croci

Al posto tuo andrà in onda oggi, mercoledì 22 giugno, su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. Girato nel 2016, il film è diretto da Max Croci, regista italiano che esordisce nel 1995 con il cortometraggio, Queen Be, a cui seguono Rosso Tigre, che vince il terzo premio al Torino Film Festival, Glamour Express e Marameo. Nel 2004 inizia la collaborazione con lo scrittore Matteo B.Bianchi con il film Volevo sapere sull’amore. Nello stesso periodo è autore e regista di produzioni per Sky Italia, quali il Dizionario del cinema, L’Italia dei generi, Italia 70, il cinema a mano armata e Una poltrona per due, sketch-comedy con Alessia Ventura e Nicola Savino.

Il primo lungometraggio, Poli opposti, esce nel 2015. Seguono Al posto tuo e La verità, vi spiego, sull’amore. Il soggetto del film è di Massimo Di Nicola; la sceneggiatura di Massimo Di Nicola e Umberto Marino; i produttori Marco Poccioni e Marco Valsania; il montaggio di Simone Manetti; le musiche di Alessandro Faro; la scenografia di Maurizio Di Clemente e i costumi di Patrizio Patrizi. Protagonista del film è Luca Argentero con al suo fianco Ambra Angiolini e Stefano Fresi.

Al posto tuo, la trama del film: due direttori che…

Al posto tuo ha per protagonisti Luca Molteni e Rocco Fontana, due direttori creativi di un’azienda che produce sanitari. Luca è un architetto single, un donnaiolo e che vive in una casa di città domotizzata. Rocco è un geometra, sposato, con tre figli e che vive in una casa di campagna.

I due vengono a sapere che le aziende per cui lavorano stanno per fondersi e la direttrice tedesca gli fa una proposta. Per ottenere il posto di Responsabile nella nuova società devono scambiarsi le vita per una settimana. Inizialmente i due sono contrari ma decidono di accettare la sfida: il cambiamento è traumatico ma, dopo poco, scoprono che la vita dell’altro non è poi così male. Come accadrà alla fine?

