Al vertice della tensione/ Video, su La7 il film con Ben Affleck (oggi, 26 luglio)

Al vertice della tensione vain onda su La7 oggi, lunedì 26 luglio 2021, a partire dalle 21.15. Nel cast troviamo Morgan Freeman premio Oscar nel 2005 per – Million Dollar Baby – come migliore attore non protagonista. Nel 1990 ha vinto il Golden Globe come migliore attore nel film – A spasso con Daisy – e per lo stesso film ha ricevuto al Festival di Berlino il Premio Orso d’argento. Un altro nome importante che fa parte del cast è Ben Affleck un artista a tutto tondo che è riuscito a vincere importanti premi non solo come attore ma anche come sceneggiatore, regista e produttore cinematografico. Nel 1998 vince il premio Oscar e 1 Golden Globe per la migliore sceneggiatura in – Will Hunting genio ribelle – Nel 2013 vince 1 Golden Globe e 1 BAFTA per la regia di – Argo -. Nel 2006 al Festival di Venezia viene premiato per il film – Hollywoodland – .

Al vertice della tensione, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Al vertice della tensione. Allo Yom Kippur è in corso una guerra è il 1973 e durante lo scontro un aereo israeliano viene abbattuto. Dopo accertamenti si apprende che all’interno del velivolo c’era una bomba nucleare di cui si perdono le tracce. Passano gli anni e oramai non si sa più dove ricercarla fino a quando nel 2002 l’arma inesplosa viene recuperata in un campo situato al confine siriano e viene comprata al mercato nero in segreto da una aggregazione neofascista che agisce sotto la guida di un ricco austriaco Richard Dressler.

L’obiettivo del gruppo terroristico è di innescare una guerra tra Russia e Stati Uniti, lasciando l’Europa in mano a un governo fascista pronto a governare tutto il mondo. Il presidente russo muore e Jack Ryan (Ben Affleck), analista della CIA, viene invitato dal direttore William Cabot (Morgan Freeman) ad accompagnarlo a Mosca per incontrare il nuovo presidente sovietico Nemerov. Agli uomini viene dato il consenso di controllare la struttura dove sono custodite le armi nucleari, ma verificano che all’appello mancano tre scienziati presenti nell’elenco.

Dopo che Cabot riceve informazioni preoccupanti, incarica l’analista e il funzionario del Cremlino di indagare nel territorio sovietico. Dalle ricerche riescono a scovare in una ex struttura militare in Ucraina, i tre scienziati scomparsi e scoprono che stata assemblata una bomba nucleare grazie a quella che è stata ritrovata ma che non vi è nessuna traccia. Ryan e i suoi collaboratori si mettono senza sosta alla ricerca dell’ordigno nucleare e scongiurare una guerra tra la Russia e USA. La situazione precipita quando si scopre che la bomba nucleare è già in viaggio per gli Stati Uniti.

