Alaba alla Juventus?/ Calciomercato, l’austriaco stuzzica i bianconeri

David Alaba apre alla possibilità di un futuro lontano dal Bayern Monaco e il nome dell’esterno austriaco sale subito alla ribalta del calciomercato internazionale, con la Juventus che potrebbe essere una delle società più interessate al calciatore. Partiamo dunque dalle parole dello stesso Alaba, che hanno acceso l’interesse in tutte le società che lo seguono: “A Monaco sto molto bene e sono concentrato sul Bayern. Allo stesso tempo, posso anche sostanzialmente immaginare di prendere una strada diversa, che potrebbe concretizzarsi chissà quando in futuro”. Dichiarazioni tutto sommato generiche, ma che assumono un significato ben preciso se si pensa che David Alaba andrà in scadenza di contratto con il Bayern Monaco tra un anno, il che significa naturalmente che i bavaresi dovrebbero eventualmente monetizzare questa estate una cessione dell’austriaco, per scongiurare il pericolo di perderlo a parametro zero nel 2021, alla scadenza del contratto. Ipotesi che il Bayern vorrà scongiurare e che ha acceso voci di calciomercato su Alaba.

ALABA ALLA JUVENTUS? L’INTERESSE BIANCONERO

Stiamo infatti parlando di uno dei migliori giocatori del mondo nel suo ruolo, di conseguenza Alaba è uno di quei calciatori che può sempre stuzzicare le ipotesi di calciomercato, a maggior ragione se il diretto interessato parla aprendo a un eventuale futuro altrove. Classe 1992, da tempo sulle tracce di Alaba ci sono club come il Barcellona, ma non solo. Anche la Juventus, che è a caccia di rinforzi proprio sulla corsia mancina, è da anni fortemente interessata al nazionale austriaco. I bianconeri si sono attivati soprattutto alla luce delle difficoltà riscontrate dal Bayern nella trattativa per il rinnovo del contratto, le parole di Alaba potrebbero dunque riaccendere l’interesse della Juventus, anche se naturalmente questo discorso vale anche per tutte le altre squadre che lo seguono.

ALABA ALLA JUVENTUS? IL DUELLO CON L’INTER

Tra esse c’è pure l’Inter, come riferisce calciomercato.it, di conseguenza per la Juventus potrebbe aprirsi un nuovo ‘derby d’Italia’ di calciomercato, che è una costante dal momento che i giocatori nel mirino dei bianconeri spesso piacciono anche ai nerazzurri. Nello stesso ruolo infatti anche la dirigenza dell’Inter è alla ricerca di un nome che possa garantire ad Antonio Conte un salto di qualità; per di più, l’amministratore delegato Beppe Marotta può vantare un rapporto privilegiato con i dirigenti bavaresi. Le società stanno già parlando anche del futuro di Ivan Perisic, in prestito dall’Inter al Bayern con diritto di riscatto: nell’ambito di questi contatti ecco che si potrebbe cominciare a parlare anche di Alaba. La Juventus dunque coltiva giustamente anche altre piste, ad esempio Marcelo del Real Madrid che vanta un rapporto privilegiato con Cristiano Ronaldo, carta che mette in vantaggio i bianconeri.



