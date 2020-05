Alaba all’Inter?/ Calciomercato, l’austriaco alternative: i nerazzurri ci sono

Pubblicità

Che David Alaba sia un pupillo di Antonio Conte non è sicuramente una novità: il tecnico salentino aveva provato ad acquistare l’esterno quando allenava il Chelsea, ma c’erano stati dei tentativi anche nel corso del triennio alla Juventus (tra l’altro i bianconeri sono sulle tracce del giocatore anche oggi). All’epoca però non c’erano assolutamente possibilità di strappare l’austriaco al Bayern: Alaba aveva appena fatto il salto nella prima squadra bavarese ed era già diventato un punto fermo della formazione che avrebbe poi vinto la Champions League agli ordini di Jupp Heynckes. Oggi le cose possono essere diverse: nel frattempo Conte ha cambiato società e siede sulla panchina dell’Inter, non ha perso di vista il suo pallino e si segnala, come dice Sport 1, una nuova incursione per portarlo nella sua rosa. Questa volta ad Appiano Gentile; le premesse non sono cambiate, almeno alcune di queste.

ALABA ALL’INTER? CALCIOMERCATO, L’AUSTRIACO VALUTA ALTRE PISTE

Alaba infatti potrebbe lasciare il Bayern, facendolo solo per una squadra che sia pronta a giocarsi la Champions League: i progressi che l’Inter ha fatto anche grazie a Conte permettono ai nerazzurri di avere questo obiettivo, pertanto l’austriaco potrebbe prendere in considerazione un trasferimento. A dire la verità, nelle settimane precedenti si parlava soprattutto della Spagna come possibile destinazione per Alaba; il punto focale è che il suo contratto scade nel 2021 e per adesso il suo procuratore Pini Zahavi non starebbe trattando il rinnovo con i campioni di Germania anche a causa della pandemia da Coronavirus. Questo naturalmente lascia aperti degli spiragli; la concorrenza sarà folta perché Alaba ha ancora 27 anni, ha grande esperienza internazionale e potrebbe fare comodo a molte squadre. Tra le possibilità anche quella che torni da Pep Guardiola al Manchester City, ma bisognerà vedere se gli Sky Blues saranno in Europa.

Dal punto di vista tattico, Alaba è uno di quei calciatori che fanno la fortuna di parecchi allenatori: un elemento assolutamente duttile, capace di giocare in varie posizioni. Sulla carta è un terzino sinistro, ma non sono stati rari i casi in cui ha alzato il suo baricentro posizionandosi a ridosso degli attaccanti, e in certe occasioni (soprattutto con Guardiola) è stato provato da difensore in una linea a tre, addirittura centrale a quattro o mediano davanti alla difesa. Con l’allenatore catalano non sono stati i rari i casi in cui il Bayern si è disposto con la difesa a tre, che è anche il sistema che oggi utilizza Conte: per l’Inter dunque Alaba sarebbe un giocatore particolarmente adatto, capace di far fare il salto di qualità alla squadra anche grazie alla sua esperienza internazionale. Si vedrà quello che accadrà quando eventualmente il procuratore del giocatore si siederà al tavolo con la dirigenza bavarese per trattare il rinnovo del contratto, potrebbero arrivare parecchie novità in merito anche se dovremo aspettare.



