Alain Delon, badante presenta controdenuncia contro famiglia/ “Violenze aggravate”

Colpo di scena per quanto riguarda la vicenda di Alain Delon, il noto attore francese famosissimo anche in Italia: la badante dello stesso era stata denunciata dai figli per molestie e maltrattamenti, ma ora è passata al contrattacco. Come riferisce l’agenzia di stampa Ansa attraverso il proprio sito web, tramite il suo avvocato ha fatto sapere che “nega completamente le accuse” che le sono state rivolte dai 3 figli di Alain Delon, e che sono stato oggetto di due denunce.

Ma c’è di più perchè la donna, Hiromi Rollin, stando a quanto spiegato dal suo avvocato, Yassine Bouzrou, ha deciso di reagire a seguito dell’apertura di un’inchiesta preliminare nei suoi confronti da parte della procura di Montargis, visto che la stessa non ha accettato la denuncia per “molestie morali” e un’altra per “violenze”, firmata dai tre figli e dall’attore, e depositata solo da Anthony Delon. Secondo l’avvocato che assiste la badante la sua assistita ha presentato a sua volta una denuncia per “violenze aggravate” che la stessa avrebbe subito mercoledì scorso da parte di non meglio specificati “membri della famiglia Delon e loro guardie del corpo”.

ALAIN DELON, CONTRODENUNCIA DELLA BADANTE: VI SAREBBE ANCHE UN CERTIFICATO MEDICO

A corredo della denuncia, sempre in base a quanto si legge sul sito dell’agenzia di stampa Ansa, vi sarebbe un certificato medico, che però non è stato reso noto nei dettagli. Tra l’altro la donna veniva presentata dall’attore come la sua “compagna giapponese”, ma per l’avvocato della famiglia sarebbe una badante, e la stessa è stata allontanata dall’abitazione dell’87enne artista sita in quel di Douchy.

Le violenze, secondo la badante, sarebbero avvenute proprio in quell’occasione, anche se i dettagli non sono chiari. Hiromi Rollin si è trasferita nell’abitazione di Alain Delon da 4 anni, dal 2019, quando l’attore venne colpito da un ictus e da un’emorragia cerebrale un mese dopo aver ricevuto la Palma d’oro onoraria al Festival di Cannes.

