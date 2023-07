“Alain Delon molestato e sequestrato dalla compagna e badante”/ La denuncia dei figli

I figli di Alain Delon sostengono che l’attore sia molestato e sequestrato dalla compagna e badante Hiromi Rollin. La sessantaseienne giapponese vive ormai da tempo nella residenza del divo a Douchy, in Francia, ma sembrerebbe che, come riportato da BfmTV, i familiari di quest’ultimo adesso siano intenzionati a interrompere la convivenza per il suo bene.

Ad annunciare il procedimento legale per “molestie morali, violenza e sequestro di persona vulnerabile” è stato Christophe Ayela, avvocato di Anthony, Anouchka e Alain-Fabien Delon. La decisione di rivolgersi ad un giudice sarebbe stata presa perché l’attore ottantasettenne è stato sempre più emarginato attraverso “manovre e minacce” e perché le sue condizioni di salute in questi anni sono peggiorate a causa della mancanza di cure adeguate. Anche lo stesso Alain Delon pare avere confermato di essere stato vittima dei comportamenti vessatori dalla donna, tanto che avrebbe presentato un’altra denuncia per “abuso di debolezza” e “violenza deliberata e isolamento di una persona vulnerabile”. Infine, ci sarebbe anche un procedimento per “maltrattamento di animali” in relazione al cane di casa.

“Alain Delon molestato e sequestrato dalla compagna e badante”, le accuse

Hiromi Rollin, la compagna e badante di Alain Delon accusata di avere molestato e sequestrato l’attore ottantasettenne, è stata dunque costretta ad abbandonare la residenza di Douchy. Più avanti sarà un Tribunale a decidere se effettivamente è colpevole o meno dei reati che le sono stati contestati dai figli del divo francese e da quest’ultimo stesso.

I due erano ufficialmente fidanzati dal 2021. È in quell’anno che l’attore ha presentato la sessantaseienne giapponese come sua compagna nel corso di una intervista. Si erano però conosciuti ben una trentina di anni fa, quando la donna aveva iniziato a lavorare dietro le quinte di alcuni film che avevano nel cast il divo. I rapporti tuttavia adesso pare si siano nettamente incrinati.

