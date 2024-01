Alain Delon, figlio Anthony chiarisce a Verissimo: “Non vuole farla finita”/ “Mia sorella Anouncka? Mente”

Anthony Delon a Verissimo fa chiarezza: “Mio padre Alain non vuole davvero farla finita”

Dopo le recenti dichiarazioni sconcertanti di Alain Delon che vuole morire perché considera la sua vita finita a causa di una malattia, il figlio Anthony è intervenuto oggi a Verissimo per dire la sua verità. Nel salotto di Silvia Toffanin innanzitutto ha smentito che il padre non abbia più voglia di vivere: “Mio padre è stanco ma non vuole farla finita, queste sono cose che si leggono sui giornali certo è vero che in Francia c’è un articolo di un’intervista di un medico a cui ha detto che era stanco di vivere ma penso che tutti noi possiamo passare questi momenti nella vita, soprattutto durante la vecchiaia.”

Ha poi aggiunto che non avrebbe voluto parlare della malattia del padre ma è stata la sorella Anouchka a farlo. Rivelando poi come sta suo padre adesso: “Io e mio fratello cerchiamo di proteggerlo ma lui un po’ ha seguito ed è dispiaciuto” Sul rapporto con il padre ha aggiunto che hanno avuto molti contrasti soprattutto negli anni della giovinezza.”

Verissimo, Anthony Delon tuona contro la sorella Anouchka: “Mente, non mi ha denunciato le sue sono solo parole”

Ed a proposito del rapporto con la sorella Anouchka, oggi pessimo perché lei lo avrebbe denunciato, Anthony Delon a Verissimo ha rivelato: “Io volevo far morire mio padre nella sua casa di campagna in Francia invece mia sorella voleva portarlo in Svizzera.” In seguito ha voluto chiarire punto per punto alcune insinuazioni di Anouchka Delon: “Mia sorella non mi ha davvero denunciato. Ha detto che volevo uccidersi ma penso che siano solo parole anche queste. Io ho interrotto il trattamento di papà ma non era vitale bensì palliativo. La settimana scorsa il medico si è espresso chiaramente dicendo che tutti noi tre fratelli eravamo d’accordo sulla fine di questo trattamento. Lei mente? Certamente si. Penso che vada contro di me perché, come posso dire, c’è qualcosa da rimproverare io voglio che mio padre resti in Francia e che venga rispettata la sua volontà ma lei ha altro in testa.”

Il figlio di Alain Delon ospite oggi a Verissimo poi ha aggiunto: “Ha sofferto di più mio fratello Alain-Fabien perché sono cresciuti insieme, è il più piccolo e lui che sta soffrendo.” L’attore ha poi concluso l’intervista a Silvia Toffanin rivelando di non aver intenzione di denunciare nessun componente della sua famiglia, soprattutto i suoi fratelli e che l’unica dichiarazione che gli ha fatto davvero male è quella dell’ex compagna del padre: “Ha detto che noi tre figli vogliamo far morire nostro padre per l’eredità. La gente è folle, sono costretto a denunciarla.”











