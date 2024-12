Riki a Verissimo: “Mi sono sentito trasparente”

Tra gli ospiti di Verissimo, Silvia Toffanin ha accolto in studio Riki, il giovane cantante lanciato al successo da Amici ha fatto tappa nel programma di Canale Cinque e ha colto l’occasione per raccontare gli ultimi anni, nei quali si è ritrovato a fare i conti con una grande crisi:

“Ai miei instore venivano 5000 mila persone, c’erano ragazzi che meritavano affetto e attenzione, mi dicevano che i 20 secondi che passavo con ogni persona erano davvero troppo e dovevo scalare a massimo cinque. Il tour è stato anche emozionante, alle fine però non ti rendi conto di dove sei tra tour e instore, da fuori è tutto bellissimo, quando ero in America però mi sono reso conto che non mi impressionavo delle cose, volevo ritornare a vivere quello” ha raccontato l’artista. “C’è stato un giorno che ero in hotel e ho detto che dovevo fermarmi, la crisi è nata quando io avevo tutto, volevo studiare, imparare e vivere le cose più semplici, la famiglia e la nonna, la mamma e gli amici.

Riki e la crisi vissuta: “Ho imparato più dal down che dal successo”

Riki ha rivelato durante l’intervista a Verissimo che le cose sono cambiate durante un pomeriggio in hotel: “Non volevo buttarmi via, volevo dedicarmi ad altro, la parola depressione è molto forte, in quel periodo ne sono successe tante anche a livello familiare, mi sentivo trasparente, che tutto ti scorre davanti e non ci sei, non sei presente, fai fatica ad alzarti dal letto, vivi la vita come scorre e non come vorresti, ho vissuto una grandissima crisi, si impara più da questi momenti di down che dal successo”.

Nel momento più complicato della sua vita, Riki si è ritrovato a fare i conti anche con la separazione dei genitori: “Fa parte della vita, ora hanno trovato la loro dimensione e il loro equilibrio, anche se c’era mia sorella piccola e non è stato facile”. Riccardo Marcuzzo si è poi soffermato sulla scomparsa della nonna: “L’abbiamo sentita andarsene, eravamo lì insieme, fa parte della vita, non si può dire niente”