Alan Friedman e Giada Lini nuova coppia di Ballando con le stelle 2024: la rivelazione

Alan Friedman e Giada Lini sono pronti a scendere sulla pista da ballo di Ballando con le Stelle 2024 a partire da questa sera sabato 28 settembre. Il giornalista, conduttore televisivo, scrittore, produttore e sceneggiatore cinematografico statunitense ha accettato con grande entusiasmo la proposta di Milly Carlucci di partecipare da concorrente sulla pista da ballo del popolare dance show del sabato sera di Rai1, con un’annuncio arrivato in piena estate e che come spesso capita per i concorrenti del dancing show, ha diviso il pubblico. Come se la caverà il giornalista sulla pista di Ballando con le stelle 2024 lo scopriremo da oggi, di sicuro c’è tanta curiosità da parte del pubblico e i presupposti per qualcosa di buono ci sono tutti considerando il primo incontro avvenuto in sala da ballo con la ballerina Giada Lini.

Non solo, Alan Friednam e Giada Lini in un video pubblicato sui social del programma hanno parlato anche della giuria con il giornalista che ha rivelato: “A me è simpatico Guillermo Mariotto, posso dire che tutte le amiche di mia moglie hanno detto stai attento a Selvaggia Lucarelli, ma non so perché”.

Alan Friedman e Giada Lini a Ballando con le Stelle 2024: quanti kg ha perso il giornalista?

Alan Friedman e Giada Lini si sono preparati alla grande per il debutto a Ballando con le Stelle 2024, il giornalista americano è dimagrito tantissimo proprio per cercare di dare il meglio di se sulla pista da ballo come ha raccontato dalle pagine del Corriere della Sera: “Non ho mai ballato e mi considero totalmente imbranato”, la sua presenza a Ballando con le Stelle è sicuramente legata alla stima che nutre verso Milly Carlucci: “E’ una donna super simpatica, super intelligente, una grande protagonista della vecchia scuola Rai che dirige questo programma — e lo dico in senso positivo — come un sergente maggiore”.

Poi Alan Friedman ha parlato della dieta, svelando a tutti quanti kg ga perdo prima del debutto a ballando con le stelle 2024: “l’ho iniziata il 29 luglio dopo un’ultima cena a base di porchetta. Non ho mangiato nessun carboidrato, niente pasta, pizza, pane; nessun dolce, zero zuccheri e alcol, solo carne, pesce, verdura e yogurt. E ho perso 13 chili”.