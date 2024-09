Finalmente sono stati svelati tutti i concorrenti di Ballando con le Stelle 2024, dopo mesi di annunci a spizzichi e bocconi. La prima puntata andrà in onda sabato 28 settembre 2024 su Rai 1 in prima serata. Ma chi sono le coppie di ballerini scelti da Milly Carlucci? A rivelarlo è stato un Tweet ufficiale del programma, che il 12 settembre ha continuato con le rivelazioni. Primi fra tutti sono Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Lei, conduttrice televisiva, si è dichiarata molto felice di partecipare al programma di Rai1.

Sarà affiancata dal professionista Giovanni Pernice, che da tempo vive nel Regno Unito dove è campione nel Charleston e nel Jive. Come se la caveranno? Si passa poi a Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli. Lui, attore italiano di grande successo ha deciso di dire di sì a Milly Carlucci per questa nuova edizione di Ballando con le Stelle 2024. Insieme a lui la bravissima ballerina che da molti anno partecipa al programma. Attesissima è anche la coppia formata da Federica Nargi e Luca Favilla, conosciuti rispettivamente per Tale e Quale Show e Pechino Express (lei), e ballerino dalla tredicesima edizione lui. Protagonisti della prossima edizione anche il giornalista Alan Friedman con la professionista Giada Lini.

Tra i concorrenti troviamo Anche Massimiliano Orsini con Veera Kinnuen e la cantante Nina Zilli con Pasquale La Rocca. Amatissimi anche i Cugini di Campagna con la ballerina Rebecca Gabrielli e la nuotatrice Federica Pellegrini con Angelo Madonia. Anche Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan si è messa in gioco con Nikita Perotti, e spunta poi lo schermitore Tommaso Marini delle Olimpiadi di Parigi con la ballerina Sophia Berto. A Ballando con le Stelle 2024 arriva anche Sonia Bruganelli con Carlo Aloia e l’attore di Terra Amara Furkan Palali, che ballerà con Erica Martinelli.

Infine, l’attore Francesco Paolantoni parteciperà con Anastasia Kuzmina. Per quanto riguarda la giuria di Ballando con le Stelle 2024 non abbiamo ancora nessuna conferma, ma si presuppone un ritorno di Guillermo Mariotto, insieme a Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Per ora le puntate programmate sono dodici, di più rispetto agli scorsi anni per via delle numerose coppie che parteciperanno al programma. Dove vedere Ballando con le Stelle 2024 in streaming? Il programma sarà visibile come sempre su Rai 1 mentre su Rai Play sarà possibile rivedere le puntate una volta terminata la serata.