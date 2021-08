Alan Palmieri/ “Battiti Live? Ci sono i numeri per diventare una realtà importante”

Alan Palmieri è pronto per una nuova puntata di Battiti Live, la kermesse dell’estate italiana condotta con Elisabetta Gregoraci in prima serata su Italia 1. Un grande successo per il festival musicale, organizzato da Radio Norba, che ha portato nelle più belle piazza d’Italia i grandi successi e i protagonisti di questa calda estate 2021. Lo speaker radiofonico, durante un’intervista, ha parlato proprio della kermesse canora che in tantissimi hanno paragonato più volte al Festivalbar: “con il supporto del Gruppo Norba che lo produce e Mediaset che lo diffonde in chiaro sul nazionale penso ci siano i numeri per diventare una realtà musicale importante per questo paese. I margini ci sono, BattitiLive ha una lunga storia alle spalle e allo stesso tempo come impostazione è figlio di questi tempi post crisi. È un prodotto musicale multimediale, attuale, fresco, ottimizzato nei costi e nei codici comunicativi. Merita di crescere ancora”.

Alan Palmieri: “I complimenti mi hanno fatto piacere”

Il successo di Battiti Live è sicuramente legato anche ai conduttori Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci. Coppia vincente non si cambia, visto che da anni il duo presenta la kermesse musicale che gira le più importanti piazze del sud italia. Un successo che il conduttore e speaker radiofonico ha commentato così durante un’intervista rilasciata proprio alla radio: “i xomplimenti mi hanno fatto piacere. Sono sempre un conduttore sia sul palco sia dietro le quinte. Nasco come conduttore, da piccolo sognavo di presentare il Festivalbar e Sanremo ed ho flirtato con la tv anche se non sono mai passato definitivamente da quella parte. Negli anni sono diventato anche produttore tv e quella che seguo è un’ennesima dimensione attraverso cui esprimermi”. Palmieri è consapevole però di dover migliorare in altro: “dovrei migliorare sui social. Sono un po’ tirato, fatico ad aprirmi. Mia figlia mi dice spesso “papà devi fare le storie su Instagram!”.

