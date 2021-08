Alan Palmieri/ “Battiti Live è un prodotto musicale multimediale, attuale, fresco”

Alan Palmieri torna in tv con una nuovissima puntata di Battiti Live, la kermesse canora dell’estate co-condotta con Elisabetta Gregoraci e trasmessa il martedì in prima serata su Italia 1. Un grandissimo successo per il “festival dell’estate” che, puntata dopo puntata, è cresciuto in termini di numeri e di Auditel. La kermesse, organizzata con il supporto del Gruppo Norba e di Mediaset che lo trasmette in chiaro su Italia 1, è diventato una realtà musicale importante per il nostro Paese. A sottolinearlo è lo stesso conduttore radio-televisivo: “I margini ci sono, BattitiLive ha una lunga storia alle spalle e allo stesso tempo come impostazione è figlio di questi tempi post crisi. È un prodotto musicale multimediale, attuale, fresco, ottimizzato nei costi e nei codici comunicativi. Merita di crescere ancora”.

Cedraux al Battiti Live 2021/ Con "Goodbye" lancia i due cantanti italiani

Il successo della kermesse è in parte legato proprio ai conduttori che con la loro complicità e simpatia hanno conquistato tutto il pubblico di Italia 1, ma anche quello dei social!

Alan Palmieri: “Penso che un buon performer debba avere talento”

Non solo conduttore di Battiti Live, Alan Palmieri è anche una delle voci più amate di Radio Norba. L’emittente radiofonica FM privata italiana edita dal Gruppo Norba, di cui Palmieri è direttore, è una delle più ascoltate dal pubblico. Un successo che per Palmieri è sicuramente legato alle caratteristiche che deve avere uno speaker della radio.

Ada e Giovanni, compagna e figlio Rocco Hunt/ "Con la musica ho costruito famiglia"

“Lo standard deve essere alto” – ha precisato il conduttore radio-televisivo che precisa: “nel mio modello di radio e televisione il conduttore deve essere autentico e credibile. Da anni viene abbandonato il cliché della bella voce impostata a favore della simpatia, della capacità empatica come se una cosa debba necessariamente escludere l’altra. Penso che un buon performer debba avere talento e che chi lo segue debba potersene accorgere”.

LEGGI ANCHE:

J-Ax e Jake La Furia al Battiti Live/ Un mix tra suoni sudamericani e temi d'attualità

© RIPRODUZIONE RISERVATA