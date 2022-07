Alan Palmieri/ Non solo “Battiti Live”, anche cantante con Elisabetta Gregoraci

Il pubblico televisivo ha imparato a conoscere Alan Palmieri grazie a “Battiti Live“, il festival musicale estivo che va in onda ormai da qualche anno e che ha praticamente sostituito il Festivalbar. Tantissimi, giovani e non solo, apprezzano la kermesse proprio perché permette di scatenarsi al ritmo delle canzoni uscite recentemente nel periodo dell’anno in cui ci si lascia maggiormente andare.

Elisabetta Gregoraci il figlio Nathan "inviato" al Battiti Live/ "Vive dietro le quinte"

L’uomo, classe 1975, non è però solo il direttore artistico e conduttore della manifestazione, ma vanta una lunga esperienza nel settore grazie anche a Radio Norba, emittente pugliese di cui è conduttore e station manager. In passato ha avuto modo di lavorare anche nella concorrenza, in realtà importanti quali Radio 105 e RTL 102.5.

Vanessa Incontrada, bodyshaming e critiche sul peso/ "Grassa e irriconoscibile": la risposta è epica!

Alan Palmieri e il sodalizio con Elisabetta Gregoraci

Sin da quando “Battiti Live” è in Tv Alan è affiancato in questa avventura da Elisabetta Gregoraci, con cui sta dimostrando grande sintonia. Questo li ha così portati anche a stringere un’ulteriore collaborazione musicale: i due hanno infatti pubblicato un nuovo singolo, “Kalispera“, disponibile su tutte le piattaforme.

Si tratta di una canzone pop-dance, davvero orecchiabile, ideale per il periodo, che ha conquistato entrambi. “Un brano che può essere ballato o semplicemente ascoltato per regalarsi serenità e buon umore” – sono state le parole della showgirl. Il testo vuole essere innanzitutto un inno alla vita e a lasciarsi andare alle sensazioni che si avvertono nel cuore, senza troppi pensieri.

Elisabetta Gregoraci bacia Tommaso Stanzani/ Il gesto che ha mandato in tilt...

© RIPRODUZIONE RISERVATA