Elisabetta Gregoraci: “Il GF Vip? Mi ha aiutata”/ “Può essere devastante ma…”

E’ passato ormai del tempo da quanto Elisabetta Gregoraci ha accettato di partecipare al Grande Fratello Vip, ma il ricordo dell’esperienza vissuta nella casa di Cinecittà è ancora vivo. Nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 29 giugno, la Gregoraci, oltre a parlare d’amore svelando la verità sulla propria vita privata, ha ricordato anche l’esperienza vissuta nel bunker di Cinecittà.

Un’esperienza durata tre mesi quella di Elisabetta che decise di abbandonare la casa non accettando il prolungamento fino a marzo. Tre mesi in cui la Gregoraci è riuscita a lavorare su se stessa, sul proprio carattere mostrandosi al pubblico per la donna semplice che continua ad essere nonostante il successo.

Elisabetta Gregoraci non rinnega nulla e ammette di essere stata aiutata dal Grande Fratello Vip a correggere piccoli difetti caratteriali. “Il Gf Vip mi ha aiutata a diventare meno impulsiva e più riflessiva, mi ha aiutata a leggermi dentro e a tirare fuori cose che erano nascoste”, racconta la showgirl.

“Può essere devastante conoscersi a fondo ma è un viaggio utile che migliora la nostra vita“, ha aggiunto la Gregoraci che ha ammesso di amare i complimenti. “Il GF Vip mi ha permesso di farmi conoscere meglio e ancora oggi tanta gente mi scrive per dirmi che vorrebbe condividere di nuovo con me come fare colazione o andare a letto con la tv accesa sulla Casa”, conclude.

