Alaska/ Su Rete 4 il film con Elio Germano e Marco D’Amore

Alaska va in onda oggi, 6 marzo, a partire dalle ore 14.40 su Rete 4. Ci troviamo di fronte a un film drammatico e sentimentale prodotto nel 2015 in Italia e Francia da Fabrizio Donvito e diretto da Claudio Cupellini. Nel cast del film troviamo Elio Germano, Astrid Berges Frisbey, Valerio Binasco, Elena Radonicich, Paolo Pierobon, Pino Colizzi, Marco D’Amore, Antoine Oppenheim e Roschdy Zem. Il film ha ricevuto quattro candidature al David di Donatello senza vincere però, ma si è aggiudicato il Nastro d’argento per la Migliore scenografia a Paki Meduri e il Globo d’oro per il miglior attore a Elio Germano.

Alaska, la trama del film: una splendida donna

Alaska racconta le vicende di Fausto e Nadine, lui aspirante maitre e lei modella, che si incontrano per puro caso sulla terrazza del locale dove lavora proprio il ragazzo. Quest’ultimo viene rapito dal fascino e dalla bellezza della donna, compromettendo il suo stesso lavoro. L’errore commesso lo porta ad andare in escandescenza finendo addirittura per essere arrestato. Nonostante la reclusione la donna aspetta per ben 2 anni il giorno della scarcerazione, nel frattempo è anche riuscita a realizzare il suo sogno trasferendosi a Milano. Nonostante l’evidente distanza sociale tra i due l’amore si dimostra più grande e scelgono di vivere insieme proprio nella città dove lavora la donna. Fausto dopo poco tempo commette un ulteriore errore ma questa volta nei confronti della compagna; decide di utilizzare del denaro conservato proprio da Nadine per investire nell’apertura di una discoteca insieme ad un uomo conosciuto nella città di nome Sandro. Dopo un’accesa lite la ragazza vede compromettersi la sua carriera da modella mentre il locale di Fausto inizia a dare clamorosi frutti.

La relazione sembra sempre più appesa al filo di un rasoio con Nadine che arriva addirittura a tradire l’uomo. La coppia si separa e mentre l’ex modella trova lavoro in un bar Fausto cede alla corte di Francesca e accetta di occuparsi un Hotel di lusso. Nel frattempo l’amico e compagno di investimento, Sandro, si è visto del tutto abbandonato da Fausto nella gestione del locale Alaska. Nonostante il successo dei primi tempi ormai rimasto solo vede i guadagni crollare e lincia decisione plausibile si rivela quella della vendita. La vita del ragazzo precipita in maniera rovinosa e ormai ridotto al fallimento non vede altre soluzioni diversi dal suicidio. La terribile notizia della scomparsa di Sandro diventa un occasione per Fausto e Nadine per incontrarsi nuovamente dopo tanto tempo. I due iniziano a ricordare i bei momenti vissuti insieme e alle tante occasioni perse. Nonostante fosse evidente che tra i due il sentimento non si era mai spento, così come l’attrazione fisica, Fausto rimane titubante e non riesce a trovare il coraggio e la forza di abbandonarsi alle emozioni. Il matrimonio tra i Fausto e Francesca nel frattempo è alle porte ma l’uomo non ha il coraggio di farne a meno per dedicarsi all’amore che prova per Nadine. Quest’ultima decisa a scappare da sola in Francia ruba una somma di denaro dal suo posto di lavoro e arriva perfino ad uccidere il suo datore di lavoro. Questa situazione porta a ricongiungere i due che scelgono di passare il resto della loro vita insieme. Il film si conclude con Nadine costretta al carcere e con Fausto disposto ad aspettarla per coronare il sogno del matrimonio.

