Alba è l’amata nonna di Tommaso Franchi: i retroscena del loro rapporto raccontati al Grande Fratello 2024

Sin dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 2024, Tommaso Franchi ha ammesso di avere un’unica grande donna nel suo cuore: la nonna Alba. Tra loro c’è un rapporto fatto di presenza e di grande amore, come l’idraulico ha tenuto a sottolineare in varie occasioni all’interno della Casa di Canale 5.

“Mia nonna ha 81 anni e il la chiamo Abla, non Alba, perché parla molto.” ha raccontato Tommaso Franchi in diretta al Grande Fratello 2024. Spiegando poi che: “Il martedì abbiamo un’usanza: dopo il lavoro vado da lei a mangiare pesce, è il nostro giorno e io ne sono molto felice. Tra noi c’è un rapporto bellissimo.” Il loro è un rapporto molto schietto che Tommaso ha rivelato di non avere invece con i suoi genitori: “Noi ci vediamo tutti giorni e lei mi dice sempre le cose in faccia. Non ho mai avuto con nessuno un rapporto così, con i genitori non viene, con la nonna invece l’ho trovato.”

Tommaso Franchi su nonna Alba: “Da quando è venuto a mancare nonno sono una presenza costante”

È proprio nonna Alba la persona che più sta mancando a Tommaso Franchi in questi due mesi ormai trascorsi al Grande Fratello. Lui stesso, durante una chiacchierata con i compagni d’avventura, ha detto: “In questo viaggio che sto intraprendendo è lei che mi manca, mi manca sentirla vicino. Ha tanti nipoti in giro per il mondo ma io sono quello che sta con lei, che le sta vicino sempre. Da quando è venuto a mancare mio nonno, io sono una presenza costante nella sua vita”. Nonna Alba ha già sorpreso suo nipote Tommaso in un paio di occasioni: prima con un videomessaggio e poi con alcuni suoi manicaretti inviati nella Casa. Potrebbe però presto fare il suo ingresso al Grande Fratello per riabbracciare finalmente il suo nipotino.