ALBA PARIETTI, “A SILVIO BERLUSCONI VOGLIO BENE”/ “Non ho mai votato per lui, ma…”

Un post su Instagram che racconta un contatto inaspettato: Alba Parietti ha raccontato di aver fatto una telefonata all’ex premier Silvio Berlusconi, ricoverato in ospedale a Monaco per problemi cardiaci. Un modo per manifestare vicinanza a quello che per tanti anni è stato di fatto uno dei datori di lavoro della showgirl, attrice e conduttrice, che ha partecipato molto spesso a trasmissioni Mediaset. Nonostante Berlusconi e la Parietti siano stati sempre politicamente agli antipodi, tanto che Alba ha spesso criticato il Berlusconi politico. Ma l’ha potuto fare sempre in piena libertà, un aspetto che la Parietti ha apprezzato profondamente, come da lei stessa spiegato: “Conosco quest’uomo da circa quarant’anni ho sempre lavorato per lui, non ho mai votato per lui io l’ho sempre detto, ma ci siamo sempre rispettati e il rispetto ha portato affetto. Per imparare a voler bene a qualcuno vuol dire imparare a conoscerne le qualità umane.” Questa la prima parte del post pubblicato da Alba Parietti su Instagram, con una foto di Silvio Berlusconi a spiegare cosa era accaduto nel pomeriggio.

ALBA PARIETTI E BERLUSCONI, LA TELEFONATA DOPO IL MESSAGGIO

Nel post pubblicato su Instagram, Alba Parietti ha spiegato come dopo aver saputo del ricovero di Silvio Berlusconi ed aver ascoltato il dottor Zangrillo in tv, ha deciso di mandare all’ex presidente del Consiglio un messaggio di auguri. Poco dopo, al telefono di Alba è arrivata una chiamata: “Mando a Berlusconi un messaggio di auguri e di vicinanza a un suo assistente, 10 minuti dopo come fa spesso quando lo cerchi per cose importanti (cosa che fanno in pochi), per qualsiasi motivo, mi richiama per rassicurarmi, personalmente sulle sue condizioni.” Un momento che ha emozionato Alba, che ha affermato di sentire forte vicinanza umana e voler bene a Berlusconi, a prescindere dalle divergenze del passato: “Anche se abbiamo avuto spesso visioni diverse, il rispetto alla fine è quello che rende due persone amiche. Perché voler bene a qualcuno è soprattutto portargli rispetto. Mi ha commosso. E davvero io a Silvio voglio bene.” ha chiosato Alba Parietti nel suo post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)





© RIPRODUZIONE RISERVATA