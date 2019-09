Alba Parietti a Vieni da me/ “Franco Oppini? Ha detto una frase non degna di lui…”

Alba Parietti è la protagonista della prima intervista sulla lavatrice, nuovo spazio di Vieni da me, la trasmissione condotta da Caterina Balivo che è tornata in tv con una nuova stagione dello show di Raiuno. Si parte subito con la sfera sentimentale della Parietti: “Non sono mai stata lasciata per un’altra donna anche se sono stata tradita come tante” – spiega Alba che, sulla rivalità femminile con le amiche, ha puntualizzato – “Ho delle amiche straordinarie, ma qualcuna ha tentato di rubarmi il fidanzato. Con quelli attuali non ci sono mai riusciti…”. Si passa poi alla querelle con Franco Oppini che ha occupato i social durante l’estate. Tutto è partito da un’intervista che ha rilasciato Franco Oppini al Quotidiano.net nel corso della quale aveva parlato del loro primo incontro: “Lei ha conosciuto me. Già lavorava per una tv privata di Torino. Era venuta a Non Stop, che allora si registrava negli studi piemontesi, con una sua amica. L’amica la portò a cena con noi, ma io la snobbai per tutto il tempo. Solo alla fine le proposi di accompagnarmi in albergo, e da lì è nato tutto. Siamo rimasti insieme nove anni. Adesso nostro figlio ha 37 anni”. Queste parole hanno scatenato la rabbia di Alba Parietti che, oggi, fa chiarezza ai microfoni di Vieni da me.

ALBA PARIETTI: “FRANCO OPPINI HA DETTO UNA FRASE INFELICE”

“Le cose non sono andate affatto in quel modo. Io sono andata lì in compagnia di un’amica perchè ero stata invitata da Jerry Calà. Franco è una persona elegante e quella frase non è degna di lui e non è stata una frase fraintesa perchè l’aveva già detta. Ha fatto diventare questa storia una cosa squallida, non degna di un amore coronato da un figlio meraviglioso”, ha spiegato la Parietti che ha ricevuto anche la solidarietà di Ada Alberti, l’attuale moglie di Franco Oppini. Alba, poi, ha spiegato di aver già pedonato Franco Oppini che conosce da quarant’anni e con cui ha sempre avuto un rapporto splendido. A far da paciere tra i due è stato il figlio Francesco che, come tutti i figli, desidera vedere l’armonia tra i genitori. Infine, Alba ha parlato del figlio Francesco di cui è molto orgogliosa e di cui è gelosa anche se, conclude, di essere felice che abbia al suo fianco l’attuale fidanzata Cristina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA