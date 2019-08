Franco Oppini/ “Alba Parietti? Consulta mia moglie Ada Alberti per i suoi fidanzati”

Mentre gira nei teatri di Italia con L’anfitrione di Plauto, Franco Oppini si racconta in un’intervista per il Quotidiano.net. L’attore, ad esempio, ha spiegato come ha conosciuto l’ex moglie Alba Parietti, spiegando che è stata lei a conoscere lui, non il contrario. «Già lavorava per una tv privata di Torino. Era venuta a Non Stop, che allora si registrava negli studi piemontesi, con una sua amica». Quest’ultima la portò a cena insieme. «Io la snobbai per tutto il tempo. Solo alla fine le proposi di accompagnarmi in albergo, e da lì è nato tutto. Siamo rimasti insieme nove anni». Dal loro amore è nato Francesco, che ora ha 37 anni. Ma attualmente Franco Oppini è legato all’astrologa Ada Alberti, protagonista anche di uno scherzo a “Le Iene” ai danni del marito. «Fu lei a insistere perché invitassi Alba al nostro matrimonio. E ancora adesso Alba ogni tanto la consulta per qualche questione d’amore riguardanti i suoi fidanzati».

FRANCO OPPINI: DA ALBA PARIETTI E ADA ALBERTI AGLI INIZI…

Franco Oppini ha raccontato anche un retroscena relativo ad una conversazione tra l’ex moglie Alba Parietti e la sua attuale consorte Ada Alberti. «Un giorno, parlando di uno che mi assomigliava, le ha detto: “Ma come hai fatto a sposare mio marito”?». Lo ha rivelato al Quotidiano.net, nella cui intervista l’ex Gatto di Vicolo Miracoli ha parlato anche di come è nato il gruppo. «Giravamo per locali cercando di incontrare produttori, registi… Non avevamo più soldi, mangiavamo liquirizia per far passare la fame. Una sera incocciammo in un agente che ci disse: “Non siete adatti a Roma. Voi dovete andare a Milano”. E ci portò a casa di Cino Tortorella». Erano andati a Roma per una campagna sulla sicurezza stradale. Non se ne fece nulla, ma chiusa una porta si aprì un portone, come si suol dire in questi casi. Ed è sempre grazie a Tortorella che è arrivata la tv. «Fummo ingaggiati per Gioco città e poi per Non Stop. Fu una fucina di talenti: La Smorfia con Troisi, Verdone, Beruschi, Messeri, i Giancattivi con Nuti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA