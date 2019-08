Alba Parietti contro Franco Oppini/ “Non descrivermi come una facile, abbi rispetto!”

Alba Parietti non le manda a dire, nemmeno se “deve esporle” all’ex marito Franco Oppini. Una lunga lettera condivisa su Instagram senza giri di parole, ha segnato l’inizio di una critica nei confronti dell’attore, per dei recenti atteggiamenti che non le sono proprio andati giù. Un legame durato nove anni il loro, proseguito con un matrimonio nel 1981 e la nascita del loro amatissimo figlio Francesco. Quando la coppia si è conosciuta, lui stava muovendo i primi passi con i Gatti di Vicolo Miracoli. Lei invece, stava cercando di conquistare la scena, per merito di un perfetto mix tra intelligenza e bellezza. Un amore terminato per motivi privati, prima di alcune dichiarazioni di Oppini, che avrebbe reso noti dettagli nel corso di una intervista. “Purtroppo – si legge nel post -, non è la prima volta, e non ne capisco il motivo essendo noi in ottimi rapporti, che tu racconti l’inizio della nostra storia dicendo che arrivai a teatro, andammo a cena tu mi snobbasti, mi chiedesti di accompagnarti in albergo e io tipo groupie ti segui”.

Alba Parietti contro Franco Oppini, ecco perché

Ad innervosire l’ex opinionista de L’Isola, qualche dettaglio considerato di troppo. “Per rispetto a nostro figlio, a mio padre che tu adoravi, a me trovo che, anche se tutto ciò fosse stato vero, 9 anni passati insieme, una vita di rispetto reciproco, dovrebbero indurre chiunque dall’evitare simili poco verosimili ricostruzioni, perché ledono non solo la mia dignità, ma anche la tua”. Il post di Alba Parietti prosegue raccontando l’incontro con Franco Oppini. A cena con Jerry Calà, un lungo corteggiamento e un amore pazzo e bellissimo. Lei aveva appena 19 anni e da poco aveva rifiutato di prendere parte alla finale di Miss Universo, per dedicarsi interamente al sogno di potere sfondare in televisione. Dopo avere sposato l’attore venne al mondo Francesco, il suo unico figlio che ama follemente. Oggi l’ex coppia si rispetta moltissimo, nonostante la dolorosa separazione. Oppini si è anche risposato con l’astrologa Ada Alberti. La Parietti invece, dopo un susseguirsi di storie andate male, attualmente è single, in attesa dell’uomo giusto.

La lettera all’ex marito

Alba Parietti è stata senza dubbio molto fortunata sul lavoro e meno in amore. Tante storie finite male, portandosi dietro dolori impressi nel tempo come cicatrici sulla pelle. “Non capirò mai perché, soprattutto gli uomini che più mi hanno amato e sofferto mi hanno denigrata – spiega su Instagram, raccontandosi con grande sincerità agli estimatori -. Spesso per mia manifesta superiorità, capisco la vostra debolezza e ci rido, ma anche la più solida pazienza ha dei limiti”. “Non mi piace essere descritta come non sono mai stata “una facile” – continua -. Non lo sono in nessun modo e ho rispetto delle storie e dei sentimenti, anche di frustrazione che spesso gli uomini hanno provato nei miei confronti perché so di essere ingombrante, nei ricordi e con le nuove compagne. Ma ci vuole rispetto. Non è la prima volta che capita con te ed è successo anche con altri. Voi uomini siete fragili e avete l’ego poco strutturato. Ti perdono. Baci”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA